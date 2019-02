Djerba, un semi-marathon sous le thème “courir pour son environnement”

Djerba va se doter d’un marathon annuel. Le Sporting Club de Djerba, avec l’apport de la Fondation Djerba Développement Durable, avec le soutien de plusieurs associations de l’Île, vont organiser les 9 et 10 mars 2019 la première édition du Semi-Marathon Ulysse Djerba sous le thème « Pour la préservation de l’environnement et du patrimoine ».

Avec le soutien de la Comar, pour qui ce sera la 3e course des régions, cet événement aura une forte consonance touristique, sportive, mais aussi environnementale étant donné que l’un des objectifs assignés sera de sensibiliser les athlètes, les entreprises et tous les partenaires impliqués à la protection de l’environnement et aux défis auxquels Djerba fait face pour protéger son environnement et son patrimoine tant architectural qu’historique.

Le comité d’organisation envisage la participation de 800 coureurs sur le semi-marathon et 2500 pour l’autre course pour tous de 5 km organisée en parallèle. Côté public, on estime à 6000 le nombre de visiteurs qui feront le déplacement spécialement pour l’événement, tandis que le public global sur les deux journées pourra atteindre 15.000 personnes.

Cette action apportera également une visibilité supplémentaire à l’Île en cette période de l’année caractérisée par un climat particulièrement doux et propice à l’organisation de pareille manifestation à vocation nationale mais aussi internationale. « Grâce à ce semi-marathon, l’île de Djerba sera dotée d’un événement de renommée mondiale qui ne manquera pas de promouvoir l’image de l’île et de constituer un véritable levier de développement économique et un facteur de rayonnement » souligne le Comité d’organisation de l’événement.

Ce Semi-Marathon s’accompagnera d’une animation parallèle avec un village marathon au centre-ville de Houmt Souk lors de la journée du samedi 9 mars qui comprendra de nombreux stands, notamment ceux des associations et intervenants dans le domaine du patrimoine et de l’environnement. Egalement des ateliers de sensibilisation, de l’animation musicale et des animations de rue.

La course à proprement parler se déroulera le dimanche 10 mars. Le parcours élaboré pour le semi-marathon gravitera autour de la ville de Midoun et se déroulera sous forme de boucle avec un départ et une arrivée des coureurs sur le complexe touristique et culturel Djerba Explore pour ensuite se diriger vers la route touristique longeant la plage de Sidi Mahrez via le rond-point du phare puis jusqu’à l’ISET Midoun avant de bifurquer vers le site archéologique de Bourgo, le quartier de Khazroun, puis un retour par la route au sud de Midoun en passant par Taguermess. En tout, 21 km de course ponctués par 5 points de ravitaillement.

Le podium du Semi-Marathon récompensera les trois premiers arrivés dans deux catégories, hommes et femmes, avec des prix équivalents (1500 DT chacun pour les premiers, 750 DT pour les seconds et 500 DT pour les troisièmes) outre des prix d’encouragement pour les vétérans et des cadeaux pour la cours de 5 km.

Parmi les personnalités présentes, on attend plusieurs VIP nationaux et internationaux qui viendront soutenir l’événement. Plusieurs représentations internationales ont été conviées pour être présentes : clubs d’athlétisme, touristes et figures célèbres.