Tunisie : Les familles des martyrs et blessés de la Révolution dénonce l’indifférence du gouvernement

Les familles des martyrs et blessés de la Révolution ont dénoncé, lundi, la non-publication de la liste définitive des martyrs et blessés de la Révolution au Journal officiel de la République Tunisienne (JORT), accusant le gouvernement d’être ” indifférent “.

Il n’y a aucune volonté politique de publier la liste des martyrs et blessés de la révolution, ont estimé, lundi, les familles des martyrs, rappelant que le chef du gouvernement avait promis le 5 décembre dernier de publier la liste avant la fin du mois de Janvier 2019.

Dans un communiqué rendu public lundi, les familles ont qualifié d’acte ” irresponsable “, la non-publication par le gouvernement de la liste définitive des martyrs, faisant savoir qu’ils ont suspendu leur mouvement de protestation au lendemain de la promesse faite par le chef de gouvernement à ce sujet.

Ils ont annoncé, dans le même communiqué, “leur retour” prévu mardi matin devant le siège du gouvernement à la Kasbah pour dénoncer “la non-publication de la liste officielle des martyrs et des blessés.

Les familles des martyrs et blessés de la révolution ont réclamé du gouvernement, à travers plusieurs mouvements de protestation, d’accélérer la publication au JORT de la liste officielle des martyrs, huit 8 ans après le déclenchement de la révolution.

Le président du Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CSDHLF) Taoufik Bouderbala et le Rapporteur de la Commission des martyrs et des blessés de la Révolution, Abdellatif Fourati avaient présenté en avril dernier aux trois présidences, le rapport de la Commission sur les travaux du Comité comportant une la liste définitive des martyrs et blessés de la Révolution.

Bouderbala avait affirmé en septembre dernier que la Commission des martyrs et des blessés de la Révolution a établi une liste définitive, rappelant que la liste des martyrs était prête depuis 2015 mais sa publication, selon la loi, restait tributaire de l’établissement de la liste des blessés de la Révolution.