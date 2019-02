Tunisie : La section de la LTDH à Jendouba tient son 6e congrès

La section de la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) à Jendouba a tenu, dimanche, son sixième congrès, avec la participation de 193 congressistes et sept candidats, a fait savoir Ali Amamou, président du congrès.

Donnant lecture du rapport moral, le président sortant de la section, Walid El Mezni a souligné l’engagement de la ligue à poursuivre de lutter contre toutes les formes de violation des droits de l’homme et à défendre les droits individuels, collectifs, politiques et civiques, affirmant l’entière adhésion aux principes de la déclaration universelle des droits de l’Homme et des documents y afférents.

Le rapport a évoqué la participation de la ligue à des débats sur plusieurs projets de lois dont, notamment, ceux ayant trai à l’instance constitutionnelle, à l’égalité des sexes, à l’amendement du code de la justice pénale, au conseil supérieur de la magistrature, à la lutte contre le terrorisme, à la réconciliation dans le domaine économique et financier et à la répression des atteintes contre les forces armées.

D’après le même document, la ligue a soutenu plusieurs protestations pacifiques, visité la prison civile de Bulla Regia (gouvernorat de Jendouba), assisté à des procès et aux élections législatives, présidentielle et municipales et recensé des dépassements et des agressions à l’encontre de mineurs et citoyens.

Selon le rapport financier, les dettes de la section s’élèvent à plus de quatre mille sept cents dinars.

Lors de ce congrès organisé au siège de l’union régionale du travail de la région, des activistes de la société civile, notamment de la section régionale des avocats, l’union régionale du travail, l’union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, la LTDH , l’union régionale de l’agriculture et de la pêche, l’union régionale de la femme et de l’union des chômeurs , des anciens de la ligue et trois journalistes ont été honorés en signe de reconnaissance pour les efforts qu’ils ont fournis pour défendre les droits socioéconomiques et culturels.

Les congressistes n’ont pas eu à recourir au vote pour élire les sept membres du nouveau bureau puisque le nombre des candidats ne dépasse pas ce chiffre.

Le nouveau bureau de la section est composé des membres suivants: Hedi Ben Romdhane, Leila Lamouchi, Kais Mohssni, Saber Mejri Feten Ghazwani, Lotfi Amar, Chokri Maalmi.

Le président de la section sera élu parmi les membres du nouveau bureau.