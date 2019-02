Tunisie : Plus de 750 écoles primaires raccordées aux réseaux de l’eau potable et de l’assainissement

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a parachevé la connexion de 403 écoles primaires au réseau de l’eau potable et a permis à 352 écoles de bénéficier des services d’assainissement dans le cadre du programme d’interconnexion datant de plus de trois années, dont la réalisation dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid et Jendouba a accusé du retard .

Des canaux pour l’eau potable ont été étendus à 20 écoles primaires et 47 écoles ont été raccordées aux services d’assainissement en janvier 2019, selon les données fournies par le ministère de l’agriculture.

Les mêmes données ont révélé que les travaux de la réalisation des projets d’approvisionnement des écoles primaires en eau potable et leur raccordement au réseau de l’assainissement sanitaire ont subi encore un retard. A cet égard, 93% des projets programmés dans le domaine de l’eau potable en 2018, sont encore dans l’étape des appels d’offres.

Des travaux sont en cours portant sur 156 écoles programmées dans le cadre du quota de l’année 2016 et 102 dans le quota de l’année 2017.