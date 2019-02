Posez votre candidature pour les 100 000 dollars du Prix Anzisha

Appel à candidatures 2019 des entrepreneurs sociaux et d’affaires de moins de 22 ans les plus innovants d’Afrique

Un appel vient d’être lancé pour les candidatures 2019 au Prix Anzisha, partenariat entre l’African Leadership Academy et The Mastercard Foundation.

Les organisateurs de ce prix sont à la recherche des entrepreneurs sociaux et d’affaires les plus innovants d’Afrique, âgés de 15 à 22 ans. Les jeunes entrepreneurs participants auront la possibilité de gagner une partie des 100.000 dollars de prix, de rejoindre un réseau mondial de dirigeants et de recevoir un accompagnement de conseil en affaires.

Le grand gagnant du Prix remportera 25.000 dollars, la 2e place recevra la somme de 15.000 dollars, et la 3e place, 12.500 dollars.

Alhaji siraj Bah, premier finaliste du prix Anzisha 2018

Avec le lancement du 9e Prix Anzisha annuel, les organisateurs se réjouissent de pouvoir célébrer des expériences entrepreneuriales à succès telles la gagnante du prix de l’an dernier, Melissa Bime.

Melissa est diplômée en soins infirmiers et fondatrices d’INFIUSS, une banque du sang en ligne ayant distribué plus de 1800 litres de sang, dans 28 hôpitaux de Yaoundé, au Cameroun.

Lorsqu’elle a été choisie comme finaliste, elle a pu prendre un vol pour Johannesbourg et participer à un atelier accélérateur d’entreprises tous frais payés organisé par l’African Leadership Academy.

À la fin du programme, elle a eu l’opportunité de présenter sont concept à un panel de juges de renom.

Mélissa a été récompensée du prix grâce à son business model innovant qui démontrait l’importance de la création d’emplois et de son adaptabilité.

Nous informons les candidats que les critères d’évaluation exigent un engagement dans le fait de développer leur entreprise pour en faire un vecteur de la création d’emploi et nous leur demandons de prouver leur contribution à la société. Tous les critères sont disponibles sur le site Web du Prix Anzisha à l’adresse anzishaprize.org/apply.

Le Prix récompense les très jeunes entrepreneurs africains ayant fondé ou co-fondé une entreprise en activité dans tous les secteurs présents sur le continent. Les candidatures peuvent être adressées en anglais, portugais, arabe et français afin d’encourager les participations sur l’ensemble de l’Afrique.

Cela vise à favoriser la reconnaissance des nombreux efforts en matière d’entrepreneuriat qui se développent parmi de très jeunes Africains. «Le Prix Anzisha a actuellement 102 membres au sein de son réseau depuis le début du programme en 2011. Nous sommes fiers que nos entrepreneurs représentent plus de 30 pays africains dans toute une variété de secteurs. Nous encourageons toutes les nationalités à poser leur candidature afin que nous puissions continuer à accompagner des débutants talentueux qui améliorent les vies et feront partie d’un vrai réseau panafricain», Josh Adler, vice-président Croissance et entrepreneuriat chez African Leadership Academy.

Melissa Bime, gagnante du prix Anzisha 2018

Les finalistes sélectionnés rejoindront le nombre croissant d’entrepreneurs qui reçoivent un accompagnement ciblé pour les entrepreneurs et l’exploitation de leur activité.

Outre l’appel à candidatures qui sera clôturé le 31 mars 2019, l’équipe du Prix Anzisha visitera les principaux centres régionaux dans les prochains mois pour partager les expériences de jeunes entrepreneurs dans le cadre du Anzisha Tour annuel.

Les villes visitées en 2019 comprendront Dar es Salaam en Tanzanie, Addis Abeba en Éthiopie et Yamoussoukro en Côte d’Ivoire.