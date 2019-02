Ligue des champions : La CAF fixe la date des deux matches entre Al Ismaily et CS Constantine

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, mercredi, la date des deux rencontres comptant pour la troisième et quatrième journée du groupe C de la ligue des champions opposant le Club Ismaily (Egypte) au CS Constantinois (Algérie), et ce le samedi 23 février à la ville de Ismailia à partir de 15h00, et le 2 mars à Constantine à la même heure.

Cette annonce intervient suite à la décision de la commission d’appel de réintégrer le club égyptien dans le groupe C de la Ligue des champions après avoir été disqualifié de la compétition.

La CAF avait pris cette décision suite aux incidents ayant émaillé la rencontre ayant opposé Al Ismaily au Club Africain et qui ont entrainé l’arrêt du match à la 84e minute alors que l’équipe tunisienne menait par 2 buts à 1.

La décision concernant cette rencontre sera communiquée ultérieurement. Classement actuel du groupe C sans prendre en compte le résultat du match Al Ismaily-Club Africain:

Club PTS J

1. TP Mazembe 7 4

2. CS Constantine 6 2

3. Club Africain 1 3

4. Al Ismaily 0 1