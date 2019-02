Tunisie : Rached Ghannouchi se félicite des développements positifs sur la scène nationale

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a indiqué samedi que sa rencontre avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a été l’occasion de passer en revue les développements positifs sur la scène nationale, dont le dénouement de la crise de l’enseignement secondaire à travers la reprise imminente des cours.

Ghannouchi s’est également félicité de la signature de l’accord sur l’augmentation des salaires dans la fonction publique et l’annulation de la grève prévue dans la fonction publique et le secteur public en plus de l’élection du tiers de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections et de son président.

L’entretien a également porté sur la situation économique du pays et les mesures impératives à prendre pour limiter l’importation de produits de seconde nécessité ainsi que sur la lutte contre la corruption. ” Ce processus demeure inachevé. Il n’est qu’à son début et il faudrait le booster car il s’agit d’un travail sur le long terme. D’autant que l’économie ne peut se développer sans la lutte contre la corruption, a estimé le président d’Ennahdha.

Concernant les alliances politiques, Ghannouchi, a fait observer qu’en perspective des prochaines élections, son parti espère réaliser un consensus permanent et total qui ne dépend ni de Nidaa Tounès, ni de la nouvelle formation Tahya Tounès.

En marge de sa participation à l’ouverture des travaux du Conseil de la Choura qui se tient le 9 et 10 février à Hammamet, le président du mouvement Ennahdha a considéré que ” la Tunisie est sur la bonne voie et se dirige vers la tenue des élections pour consacrer la démocratie et passer de la phase transitionnelle à la phase démocratique et stable “