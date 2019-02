Coupe Arabe des clubs (1/4 retour) : Un arbitrage à cinq pour ES Sahel – Raja Casablanca

L’Union Arabe de Football a désigné un staff arbitral composé de cinq arbitres pour la direction du match Etoile du Sahel-Raja de Casablanca, prévu ce vendredi à Sousse, pour le compte des quarts de finale retour de la Coupe arabe des clubs.

Le staff arbitral est composé de l’Irakien Mohanned Kacem comme arbitre central, de l’Emirati Soltane Abderrazak et de l’Irakien Yaacoub Hammadi comme 2e et 3e arbitres, et des deux assistants Hayder Abdelhassan Ali (Irak) et Mohamed Jaafar (Bahrein). Le 4e arbitre sera l’Irakien Zayed Thamer Mohamed.

Rappelons que l’Union arabe va recourir à l’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR) à partir des demi-finales de cette compétition.

Au match aller disputé à Casablanca, la formation étoilée s’était imposée sur le score de 2 buts à 0.

Le vainqueur de cette double confrontation sera opposé en demi-finales au vainqueur de l’autre quart mettant aux prises le MC Alger et Al Merreikh du Soudan (aller 0-0).

Le vainqueur final de cette compétition empochera la somme de 6 millions de dollars, tandis que le finaliste recevra 2,5 millions de dollars.