Kasserine : Evacuation de 44 personnes bloquées par la neige et trois camions libyens

Quarante-quatre personnes bloquées par la neige sur la route nationale n°17 au niveau de Thala, ont été évacuées, dans la soirée de lundi, par les équipes de la commission locale de lutte contre les catastrophes naturelles.

Ces personnes venues de différents gouvernorats, pour profiter de la neige, ont étés accueillies et prises en charge au Foyer 25 juillet à Thala, fait savoir à l’agence TAP, le délégué de Thala, Jawhar Chaabani.

En outre, trois camions libyens bloqués sur la route régionale n° 48, au niveau du croisement entre Thala et Kasserine, ont été dégagés, indique à l’agence TAP le délégué d’El Ayoun, Hamza Tarchouni, ajoutant que toutes les routes principales sont opérationnelles, mardi, après la fin des chutes de neige.

L’électricité et l’eau ont été rétablies dans la délégation d’El Ayoun. Alors que les services de la STEG (Société tunisienne de l’électricité et du gaz) poursuivent les efforts pour réparer les pannes de courant dans plusieurs zones des délégations de Majel Bel Abbes, Hassi El Ferid et Feriana, à cause de la chute de pylônes.

Par ailleurs, les opérations de dégagement de la neige sur les routes se sont poursuivies, jusqu’à tard dans la nuit de lundi, dans les localités Boueznia, Jaoua Ben Ghdhahem, El Bouajer.

En application des dispositions prises par la commission locale de lutte contre les catastrophes naturelles, des unités de la sûreté ont été mobilisées sur les routes nationales, régionales et les croisements pour orienter les usagers de la route et les secourir en cas de besoin.

Les engins de dégagement des routes ont été répartis dans les zones pouvant être touchées par la neige pour assurer l’efficacité des interventions.

Les malades atteints d’insuffisance rénale ont étés transportés aux hôpitaux locaux d’El Ayoun, Thala et Jedelienne.