Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures dans les différentes régions

Voici les quantités de pluie enregistrées, en millimètres, dans les différentes régions du pays.

Gouvernorat de Tunis

Tunis Carthage 13 – Sidi Bou Saïd 16 – La Goulette 18 –

Gouvernorat de Ben Arous

Ben Arous 15 – Boumhel 7 – Fouchana 15 – Mhmadia 16 – Khélidia 20 – Mourouj 16 – Radès 15 – Mornag 12 – Mégrine 11 – Hammam Lif 13 – Bir el Bey 10

Gouvernorat de l’Ariana

Ariana 14 – Kalaat Andalous 21 – Raoued 5 – Sidi Thabet 9 – Cherfech 10 – Mnihla 20

Gouvernorat de Manouba

Manouba 14 – Jedeida 29 – Mornaguia 25 – Tebourba 36 – Chaouat 18 – Borj El Amri 24 – Battan 31

Gouvernorat de Bizerte

Bizerte Ville 27 – Joumine 17 – Sejnène 40 – Sidi Ahmed 33 – Tinja 38 – Ghar El Melh 31 – Ras Jbel 37 – El Azib 23 – Ghézala 31 – Zarzouna 29 – Menzel Bourguiba 31 – El Alia 26 – Mateur 23 – Sounine 40 – Utique 13 – Métline 31 –

Gouvernorat de Nabeul

Nabeul 25 – Dar Châabane 23 – Béni Khiar 21 – Korba 13 – Mida 16 – Kélibia 31 – Hammam Ghézaz 20 – Hammamet 21 – Haouaria 22 – Tekelssa 21 – Slimane 30 – Béni Khalled 40 – Menzel Bouzelfa 22 – Grombalia 35 – Bouargoub 25 – Menzel Témime 5 – Azmour 60 – Dar Allouche 33

Gouvernorat de Zaghouan

Mogran 18 – Zaghouan 16 – Jradou 8 – Sod Bir Mchergua 14 – Bir Mchergua 13 – Sod Oued Kbir 16 – Zriba 20 – El Fahs 16 – Saouaf 5 – Sod Oued Rimal 14 – Ennadhour 16 – Aïn Askar 22

Gouvernorat de Béjà

Béjà Ville 30 – Béjà Station 36 – Béjà Sud 25 – Nefza 40 – Tibar 21 – Amdoun 29 – Guebolat 23 – Testour 15 – Mejez El Bab 17 – Teboursouk 38 – Sod Kessab 51 – Sod Sidi Salem 14 – Sod El Aroussia 17

Gouvernorat de Jendouba

Jendouba Station 43 – Tabarka 46 – Aïn Draham 26 – Fernana 53 – Ghardimaou 48 – Boussalem 25 – Oued Mliz 80 – Balta Bou Aouan 36 – Sod Barbara 56 – Sod Bouhertma 63 – Béni Mtir 64

Gouvernorat du Kef

Kef Ville 45 – Kef Station 47 – Dahmani 47 – Oued Mallègue 53 – Nebr 40 – Touiref 51 – Jrissa 32 – Ksour 45 – Kalaa Khasba 18 – Kalaat Sinan 24 – Sers 32 – Tajérouine 32 – Sakiaa 30

Gouvernorat de Siliana

Siliana Ville 26 – Siliana Station 26 – Bargou 30 – Bouarada 17 – Bourouis 55 – Gaafour 27 – Kesra 12 – Krib 55 – Rouhia 40 – El Aroussa 27 – Aïn Boussâadia 41

Gouvernorat de Sousse

Sousse Ville 8 – Hammam Sousse 5 – Msâadine 4 – Chatt Meriem 7 – Enfidha Aéroport 9 – Kalaa Sghira 12 – Msaken 7 – Kandar 10 – Kalaa kbira 5 – Bouficha 16 – Msâadine 4 – Sidi Bouali 3 – Sousse Nord 7 – Hergla 8

Gouvernorat de Monastir

Monastir Aéroport 10 – Ouardanine 5 – Sahline 8 – Bembla 11 – Jamel 15 – Zarmeddine 6 – Ksibet Médiouni 10 – Sayada 13 – Ksar Hellal 12 – Moknine 12 – Teboulba 24 – Bakalta 17 – Béni Hassen 8 – Mina Monastir 12 – Moatmar 11 – Khniss 15 – Menzel Ennour 8 – Touza 10 – Sidi Bennour 9 – Menzel Farès 9 –

Gouvernorat de Mahdia

Mahdia 13 – Ksour Essef 3 – Sidi Alouan 6 – El Jem 2 – Boumerdess 8 – Ouled Chamakh 2 – Hiboun 14 – Chebba 3 – Malloulèche 2

Gouvernorat de Kairouan

Kairouan 2 – Oueslatia 24 – Haffouz 6 – Sbikha 10 – El Ala 10 – Aïn Jelloula 10 – El Hajeb 5 – Houareb 1 – El Alam 8 – Nebhana 14

Gouvernorat de Sidi Bouzid

Sidi Bouzid 1

Gouvernorat de Gabès

Gabès 3

Gouvenorat de Médenine

Jerba 1 – Hassi Jerbi 1 – Ajim 2

Gouvernorat de Tataouine

Remada 3

Les plus importants phénomènes climatiques enregistrés :

– Chute de grêle à Tabarka, Aïn Draham,Bouhertma ,Béjà Ville et Bizerte

– Chute de neige dans le gouvernorat de Jendouba : Aïn Draham 21 cm, Balta Bou aouan et sur les hauteurs de Ghardimaou

– Chute de neige dans le gouvernorat de Béjà : Béjà Ville et sur les hauteur de Amdoun entre 3 et 10 cm (Maghroura et El Hazoua), hauteurs de Tibar (Djoba et El Krâa), Hauteur Teboursouk (Dougga) et sur les hauteurs de Nefza

Chute de neige dans le gouvernorat de Siliana : Siliana Ville , Aïn Boussâadia, Makthar 100 com, Kesra et Bargou 10 cm, Bourouis 15 cm