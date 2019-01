Tunisie : Cinquième anniversaire de la Constitution 2014

Une séance plénière extraordinaire aura lieu lundi prochain à l’hémicycle du Bardo, à l’occasion du 5e anniversaire de la Constitution de la deuxième République, a annoncé jeudi à l’agence TAP, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur.

Adoptée le 26 janvier 2014 et promulguée le 27 janvier 2014, ” la Constitution de la deuxième Constitution vient concrétiser la volonté du peuple, consacrer sa souveraineté, garantir la primauté de la loi et protéger les droits et libertés “, a-t-il affirmé.

Le programme des festivités marquant cette date anniversaire prévoit une cérémonie de salut au drapeau et l’inauguration d’une exposition documentaire, avant d’entamer la séance plénière.

La séance plénière prévoit comme suit :

– Allocution d’ouverture (par le président de l’ARP, Mohamed Ennaceur),

– Intervention sur le thème ” Construction d’une nouvelle Constitution pour consolider les fondements de l’Etat de droit et des institutions ” (par le président de l’Assemblée nationale constituantes (ANC), Mustapha Ben Jaâfar),

– Intervention sur le thème ” Vision et démarche ” (par le rapporteur général de la Constitution et député, Habib Khedher),

– Intervention sur le thème ” Renforcement de l’Etat de droits et des libertés ” (par la députée et présidente de la Commission des droits et libertés à l’ANC), Farida Laâbidi),

– Intervention sur le thème ” Séparation des pouvoirs ” (par le président de la Commission des pouvoirs législatif et exécutifs et la relation entre eux de l’ANC, Omar Chatoui),

– Intervention sur le thème ” la Construction de la Constitution : Acquis et entraves ” (par le président de la Commission des ordres judiciaires administratif, financier et constitutionnel à l’ANC, Fadhel Moussa),

– Intervention sur le thème ” Les droits économiques et sociaux à la lumière de la Constitution ” (par le membre de l’ANC et de l’ARP, Mongi Rahoui),

– Intervention sur le thème ” Les Constitutions de la Tunisie à travers l’histoire ” (par le chercheur Mohamed Hassine Fantar),

– Cérémonie de distribution d’exemplaires de la Constitution aux députés fondateurs et aux membres de l’ARP.