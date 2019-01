Ligue 1 : L’Espérance championne d’automne, l’ESS remporte le classico face au C.Africain

L’Espérance de Tunis a remporté le titre honorifique de champion d’automne, malgré son match nul en déplacement face au CA Bizertin (2-2), dans le match au sommet de la 13e journée disputée mercredi dans le cadre de la mise à jour du calendrier, tandis que les deux autres matches en retard ont vu le dauphin sfaxien se contenter d’un nul à Ben Guerdane (1-1) et l’Etoile du Sahel remporter le classico face au C.Africain (1-0).

Sur la pelouse du stade 15 octobre de Bizerte, qui a fait peau neuve après deux ans de travaux de réaménagement, l’Espérance de Tunis a raté de peu la victoire face au club local, se contentant d’un match nul qui a quelque peu atténué la joie des “sang et or” de fêter leur titre de champions de la phase aller.

Le champion sortant a en effet dominé la première période, parvenenat à ouvrir le score dès la 19e par Taha Yassine Khenissi sur une passe décisive du Libyen Hamdou El-Houni dans la surface.

Mais les Bizertins ont réussi à égalisé dès le début de la deuxième mi-temps sur une tête bien placée de Ibrahima Ouattara (49).

De retour à la charge, les sang et or ont doublé la mise sur une tête de Khenissi (81) et auraient même pu tripler le score vu les occasions ratées, sauf que les locaux ont été plus opportunistes rétablissant l’équilibre à deux minutes de la fin par Aliu Cissé (88).

Ce troisième nul permet aux protégés de Mouine Chaabani de conserver leur leadership avec 30 points, toujours à trois longueurs de leur adversaire du jour, jusqu’ici invincilbe (27 points).

Le CS Sfaxien, en déplacement à Ben Guerdane, est allé ramener un point précieux qui le maintien à un point du leader (29 points) alors que les locaux conservent leur 8e place avec 15 points.

Les Sfaxiens ont été les premiers à débloquer la situation par Hamza Mathlouthi (27), avant que les locaux n’égalisent dix minutes plus tard par Chiheb Zoghlami (37).

Le classico de la journée, joué à El Menzah, a vu l’Etoile du Sahel s’imposer devant le Club Africain (1-0) sur une réalisation de Hamza Mathlouthi à la 50e.

Cette victoire permet aux protégés du Francais Roger Lemerre, de s’approcher du trio de tête même s’ils conservent leur 4e place du tableau (24 points), tandis que le Club Africain occupe toujours le milieu du tableau avec 17 points au compteur.