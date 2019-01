Tunisie : Youssef Chahed en visite officielle à Paris le 14 février 2019

Le Chef du gouvernement, Youssef Chahed se rendra le 14 février 2019 en visite officielle à Paris “, a annoncé l’ambassadeur de France, Olivier Poivre d’Arvor, lors d’une cérémonie de vœux du nouvel an organisée jeudi soir à la résidence de France à la Marsa en présence des directeurs des médias tunisiens.

Au cours de cette visite, le chef du gouvernement assistera au conseil des ministres franco-tunisien qui se tiendra dans le cadre du Haut conseil de coopération mis en place après les visites du président Emmanuel Macron en Tunisie (janvier-février 2018) et du Premier ministre français Edouard Philippe (septembre 2018).

Il sera également question d’évaluer la concrétisation des accords signés lors des visites du président de la République Béji Caïd Essebsi en France et de son homologue français en Tunisie, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Poivre d’Arvor a annoncé la tenue le 24 juin 2019 à Marseille du Sommet des deux rives de la Méditerranée.

Né en Tunisie, ce projet aura pour thèmes centraux la culture, l’économie, l’éducation, le climat et la société civile.

Il réunira pour l’occasion des personnalités politiques, des représentants de la société civile et d’ONG venus du Sud de la Méditerranée (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye) et du Nord (Espagne, France, Italie, Grèce et Malte).