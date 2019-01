Tunisie : Festival International de Carthage 2019

L’Etablissement national pour la promotion des festivals et manifestations culturelles et artistiques rappelle que le 15 janvier 2019 sera le dernier délai pour postuler à la 54ème édition du Festival International de Carthage (FIC).

L’Etablissement relevant du ministère des Affaires culturelles avait annoncé le 29 octobre 2018 l’ouverture des candidatures pour l’édition 2019 du FIC, une manifestation artistique annuelle ouverte aux artistes, producteurs, imprésarios et agents accrédités, tunisiens et étrangers.

Selon un nouveau communiqué publié mercredi, l’Etablissement qui gère le FIC souligne que chaque projet artistique proposé doit être présenté conformément aux critères de l’originalité et du sérieux avec une présentation de sa conception artistique et culturelle. Il doit être obligatoirement accompagné de la liste nominative des participants, des textes littéraires et poétiques avec les noms de leurs auteurs et compositeurs.

” Les pièces à fournir concernent les sociétés de production et de distribution des oeuvres musicales et de danse ainsi que les personnes physiques et morales exerçant la fonction d’impresario “, précise la même source.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’adresse postale: Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques, cité de la Culture, Avenue Mohamed V, 1002, Tunis.

Les artistes et professionnels concernés peuvent aussi déposer leurs candidatures, directement, au bureau d’ordre de l’Etablissement, à la même adresse.

Pour toute information complémentaire, une adresse e-mail (comit.culturel@yahoo.fr) est également mentionnée par les organisateurs. Toutes les pièces à fournir sont disponibles dans les trois langues sur la page facebook réservée au Festival International de Carthage.

Le FIC se tient habituellement durant la saison estivale sur la scène de l’amphithéâtre romain de Carthage, dans la banlieue nord de Tunis.