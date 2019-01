Tunisie : Le 14 janvier date idoine pour publier au JORT la liste des martyrs et blessés de la révolution (Adel Ghazi)

Le défenseur des droits de l’home, Adel Ghazi a déclaré, mercredi, lors d’une conférence de presse organisée au siège du syndicat national des journalistes tunisiens à l’initiative des familles des martyrs et blessés de la révolution et de l’association tunisienne pour la promotion des blessés de la révolution, que le 14 janvier qui correspond au 8e anniversaire de la révolution tunisienne constitue la date idoine pour publier la liste des martyrs et blessés de la révolution dans le journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Il s’est interrogé sur les motifs du retard accusé dans la publication de cette liste officielle qui a été remise au chef du gouvernement le 13 avril 2018 et sur le peu d’importance accordé à ce dossier en dépit des multiples formes de protestation observées pour rendre justice aux victimes.

Adel Ghazi a déploré la marginalisation de ce dossier, faisant porter au chef du gouvernement “la responsabilité historique” de la non publication de la liste le 14 janvier courant.

Il a fait savoir qu’une correspondance a été adressée à ce sujet à la présidence du gouvernement, au chef de l’Etat, au président de l’assemblée des représentants du peuple et au président de la commission des martyrs et blessés de la révolution au parlement.

Pour sa part, Kalthoum Kanou, défenseur des droits de l’homme a appelé le chef du gouvernement à rendre hommage aux martyrs et blessés de la révolution à travers la publication de la liste officielle le jour de la célébration de la révolution, étant donné le caractère symbolique de cette date en particulier pour les familles des martyrs et des blessés et afin de rendre justice aux victimes.