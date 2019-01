Tunisie : Approvisionnement du marché local en lait et semoule

L’approvisionnement du marché local en lait et semoule sera garanti après la convention conclue avec les centrales laitières pour la vente de plus de 2,2 millions de litres du lait par jour, et la vente de 300 mille quintaux de blé aux minoteries pour accroître la quantité de semoule disponible sur le marché, selon le ministre du Commerce, Amor El Béhi.

Il a affirmé, lundi, dans une déclaration à la presse concernant le contrôle économique, que plus de 50 locaux ont été fermés la semaine dernière pour fraude et augmentation de prix, affirmant que des mesures rigoureuses seront prises pour appliquer la loi et sanctionner les contrevenants.

Les équipes de contrôle économique seront en outre, renforcées, grâce au recrutement de 100 agents de contrôle en 2019, indiquant que plusieurs initiatives législatives ont été prises pour renforcer les sanctions.

Par ailleurs, une séance de travail sera organisée au cours de cette semaine, avec les professionnels pour examiner les problèmes qui se posent au niveau de la production et les prix des œufs.