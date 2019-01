Tunisie : Huit associations appellent le parlement à accélérer l’élection du tiers des membres du conseil de l’ISIE

Huit associations ont appelé, jeudi, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à élire, avant la fin du mois de janvier, le tiers des membres du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et le nouveau président de l’Instance, conformément aux dispositions du cinquième chapitre de la loi régissant l’ISIE.

Lors d’une conférence de presse organisée jeudi à Tunis, le secrétaire général du réseau ” Mourakiboun “, Zoubeir Dali, s’est déclaré mécontent face au ” blocage systématique ” du processus d’élection des membres du conseil de l’ISIE, notamment après le report sine die et pour la cinquième fois consécutive, de la séance plénière consacrée à la commission électorale et qui était prévue le 21 décembre 2018.

Il a, par la même occasion, appelé l’ARP à assumer son entière responsabilité historique, en cas du report des prochaines élections prévues pour la fin de l’année 2019, estimant que cela risque d’aggraver la crise politique, économique et sociale dans le pays.

” Le report des échéances électorales va donner une mauvaise impression au citoyen tunisien qui risque de boycotter les élections “, a-t-il estimé, faisant remarquer que le boycott des élections est un gâchis politique qui aura de graves répercussions politiques à tous les niveaux.

Selon lui, l’organisation d’élections transparentes et équitables conformes aux standards internationaux requiert tout au plus 9 mois de préparation.

La présidente de l’Association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections, ” ATIDE “, Leila Chraibi, a, pour sa part, appelé le parlement à accorder la priorité absolue à l’ISIE, en fixant au plus vite la date d’une séance plénière électorale, afin de régler ce dossier et de se préparer sérieusement aux prochaines élections législatives et présidentielle.

Lors de cette conférence de presse qui s’est tenue sous le signe ” Sauvons l’ISIE “, Chraibi a appelé les députés à faire preuve d’assiduité et de discipline, à rester à l’abri de tout tiraillement politique et à voter massivement lors de la séance électorale dans l’intérêt du pays.

De son côté, la vice-présidente de la Ligue des électrices tunisiennes, Torkia Ben Khedher, a exprimé la profonde inquiétude des associations de la société civile face à la crise que connait l’ISIE, imputant au parlement la responsabilité des conséquences du blocage du dossier de l’Instance et la perturbation du processus des élections législatives et présidentielle.

Elle a, par ailleurs, appelé toutes les organisations de la société civile à rejoindre cette initiative, à faire pression sur l’ARP pour accélérer l’élection du tiers des membres du conseil de l’instance et de son président, à sauver le processus démocratique et à préserver les institutions constitutionnelles, d’autant plus que l’ISIE est la seule structure capable de garantir et de superviser les élections législatives et présidentielle.

Ont adhéré à cette initiative, l’Organisation Al-Bawsala, l’Association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections (ATIDE), la Coalition Awfia pour le contrôle de l’intégrité des élections, Jeunes sans frontières, Kolna Tounes, la Ligue des électrices tunisiennes, le Réseau Mourakiboun, et l’Observatoire Chahed pour le contrôle des élections.