Tunisie : Concert du nouvel an au Théâtre de l’Opéra

Le traditionnel concert du Nouvel an de l’Orchestre Symphonique Tunisien (OST) s’est tenu, mardi 1er janvier 2019 et pour la première fois au Théâtre de l’Opéra, à la Cité de la Culture, à Tunis. Habituellement, l’OST donnait son concert inaugural de l’année au Théâtre municipal de Tunis.

Ce prestigieux Orchestre national a été placé, exceptionnellement, sous la direction du Maestro français Flavien Boy. Le directeur de l’Orchestre Symphonique Tunisien, Mohamed Bouslama, était au violon parmi les membres de l’Orchestre.

Le concert retransmis directement sur la chaine nationale “Al Watanya 1 ” a été assuré par 65 musiciens et la participation de 45 membres du Chœur de l’OST.

La Mezzo-soprano Amira Dakhlia et le Ténor Hassen Doss ont donné des prestations, en solo et en duo, pour des œuvres du large répertoire des maîtres de la musique classique. Le duo de solistes tunisiens n’a fait son apparition qu’en seconde partie du concert qui a duré près de 2h. Ils ont interprété des œuvres du chant lyrique pour les Italiens Giuseppe Verdi et Gaetano Donizetti mais aussi le Français Charles Gounod (Roméo et Juliette).

Le concert était, entre autre, une balade sonore dans le répertoire de l’un des maîtres autrichiens avec des œuvres maîtresses de Strauss dont ” Le Beau Danube Bleu “, ” La Chauve-souris ” et ” La Marche Radetzky “.

Auparavant, le concert s’est ouvert sur des airs d’opéra italien pour Rossini dans “La Pie Voleuse”

.

Du Tchèque Dvorak, ont été interprétées les “Danses Salves” dont la rythmique fait voyager dans l’univers des danses folkloriques de l’Europe de l’Est.

En cette première journée du nouvel an, le public a été assez nombreux au concert qui a commencé vers 15h30 pour se poursuivre jusqu’à 17h30.

Fin 2018, l’OST s’est produit le 23 décembre dans un concert caritatif, à la Cathédrale Saint-Vincent-De-Paul de Tunis, porteur d’un message de paix et de tolérance. C’était la première fois que l’OST se produit dans cet imposant monument religieux au cœur de la Capitale.

La fête de la musique symphonique continue pour un autre concert du nouvel an qui sera assuré par l’Orchestre Symphonique de Carthage, le 3 janvier 2019, au Théâtre municipal de Tunis.