Tunisie : Résumé de l’actualité nationale du 16 au 22 décembre 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 16 au 22 décembre 2018 sur la scène nationale.

Dimanche 16 décembre 2018

-URICA Sousse: réunion sur les problèmes dans les secteurs de la bijouterie, de la formation et du transport

-Kasserine: la famille du martyr Khaled Ghozlani, reçoit la dépouille de leurs fils

-Huit ans après la révolution, rien n’a changé à Sidi Bouzid

-Les forces sécuritaires et militaires feront face au terrorisme et vengeront le martyr Khaled Ghozlani Youssef Chahed)

-La crise de gouvernance a trop duré (Issam Chebbi)

-Démarrage bientôt de plusieurs projets d’investissement dans le gouvernorat de Sidi Bouzid (Mokhtar Hammami)

-Un nouveau fournisseur d’accès Internet fera son entrée sur le marché tunisien au début de 2019

-Palmarès JTC2018: la Tunisie remporte les Prix de la meilleure œuvre et de la mise en scène

-Afek Tounes va aborder les législatives 2019 avec des listes partisanes tout en restant ouvert aux forces qui partagent sa vision (Déclaration)

-Lancement bientôt d’une initiative politique citoyenne pour rassembler les indépendants autour d’un projet national commun

-Fourati s’engage à garantir sous peu un logement sûr et sécurisé et une source de revenu permanente à la famille du martyr Khaled Ghozlani

Lundi 17 décembre 2018

-Clôture JTC 2018: Un palmarès qui donne la part du lion à la Tunisie et la Syrie

-” La satisfaction des revendications du peuple est la seule issue pour sortir de la crise actuelle ” (Noureddine Tabboubi)

-Sidi Bouzid célèbre le 8e anniversaire du déclenchement de la révolution

-Le président de l’UTICA recommande de doter les régions intérieures d’un modèle de développement spécifique

-Un délai de 15 jours supplémentaires accordé aux personnes concernées par la déclaration de patrimoine (INLUCC)

-“Les prix des œufs devraient être revus à la hausse” (SG de la Fédération des éleveurs avicoles)

-Bientôt une stratégie pour assurer la neutralité des mosquées durant les campagnes électorales

-ARP: Examen en plénière de l’amendement de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent

-La grève des distributeurs de bouteilles de gaz domestique annulée

-“Le déficit commercial est le résultat de la désindustrialisation de la Tunisie” (Tarek Chérif)

-L’économie parallèle et la migration séduisent les jeunes en l’absence de perspectives prometteuses (Economiste)

-Trois tunisiennes sélectionnées par l’OMS pour leurs efforts dans le domaine de la santé mondiale

-Grève avec présence sur les lieux des agents et cadres de la HAICA toute la journée du lundi

-Sidi Bouzid : Marche pour l’emploi

-Les ministères du Commerce et de l’Agriculture seules institutions autorisées à fixer les prix des oeufs (Taïeb)

-Principaux résultats de l’étude ” Talents à l’étranger : Une revue des émigrés tunisiens ”

-Les mesures prises par le gouvernement pour résoudre la crise du lait entreront en vigueur début janvier 2019 (Ministre de l’agriculture)

-Huitième anniversaire de la révolution tunisienne : Des partis politiques rappellent la nécessité de répondre aux revendications des jeunes

Mardi 18 décembre 2018

-Concours de la “Meilleure Huile d’Olive Vierge Extra Tunisienne – 2019″

-La SONEDE lance une campagne de recouvrement de ses impayés

-Le Conseil d’administration de la BERD a approuvé la nouvelle stratégie pays 2018-2023, de la Banque pour la Tunisie.

-Al Massar: Jounaidi Abdeljawad remplace Samir Taieb au poste de secrétaire général

-Baisse de 69% du déficit commercial alimentaire

-FTTH: présentation du Plan de relance du secteur du textile & habillement (2019-2023)

-Le parlement adopte un projet de loi concernant un crédit de la Banque islamique de développement pour la contribution au financement du transport d’électricité

-Le patriarcat et les charges familiales, principaux freins à l’évolution de la carrière politique des femmes (Etude)

-Inclusion financière : 9% seulement, des Tunisies sont des clients actifs du système financier

-Soumettre les agents des municipalités au statut de la fonction publique compromet le processus de décentralisation

-La commission des compromis se réunit mardi pour examiner le projet de loi modifiant et complétant la loi sur la lutte contre le terrorisme (Ennaceur)

-La Tunisie refuse catégoriquement l’expulsion des immigrés irréguliers tunisiens (ministre des affaires sociales)

-L’approche juridique n’est pas suffisante pour lutter contre la discrimination raciale exercée contre les migrants (FTDES)

-Jeunesse: Installation d’ici fin 2019 d’une centaine de maisons de jeunes 2e génération dans différentes régions

-Le gouvernement doit présenter des propositions acceptables pour éviter une année blanche (Yaacoubi)

-Le taux d’encombrement dans les prisons tunisiennes peut atteindre 200 % (INPT)

-Réhabilitation en 2019 de la caserne 20 mars de la sûreté nationale à Bouchoucha (Fourati)

-Lancement en 2019 d’un programme pour améliorer la situation des cliniques au sein des prisons

-L’artisanat tunisien n’est est pas en voie de disparition (Ministre)

-Signature d’accords entre la Tunisie et le Sénégal en marge de la visite du président sénégalais Macky Sall à Tunis

-” Des magistrats menacés de mort par des éléments terroristes ” (président de l’AMT)

-Le barreau annonce une escalade des actions à partir de jeudi contre la levée du secret professionnel

-Tunisie-Sénégal : Insuffler un nouveau souffle à la coopération bilatérale

Mercredi 19 décembre 2018

-Lancement de la première évaluation du régime de l’assurance maladie en Tunisie (CRES)

-Rencontre-hommage aux potières de Sejnane: Couverture sociale et préservation d’un savoir-faire ancestral au coeur du débat

-Le projet de loi sur la protection des données personnelles “comporte plusieurs lacunes” (Expert européen)

-Démantèlement d’un réseau terroriste à Sidi Bouzid

-Environ 90% des femmes et des jeunes qualifient la situation économique de très mauvaise (Etude)

-Le syndicat des notaires pour le retrait du projet de loi organisant la profession

-Faire de la Tunisie une plateforme de production et d’exportation des produits coréens vers l’Europe et l’Afrique (Chahed)

-Le ministère de l’éducation envisage la création d’un centre national de formation du cadre éducatif (Hatem Ben Salem)

-Le ministère approvisionne les marchés en quantités supplémentaires de produits de consommation pour faire face aux pénuries

-La Tunisie, un modèle unique dans la région, selon le premier ministre sud-coréen

-Reprise, jeudi, des négociations sur l’augmentation salariale dans la fonction publique entre le gouvernement et l’UGTT

-Signature de trois mémorandums d’entente entre la Tunisie et la Corée du Sud

-Contrats des hydrocarbures : Le non respect des délais de validité concerne 22 permis de prospection et trois autres nécessitent l’ouverture d’une enquête (ATCP)

-Le SNJT appelle à boycotter les mouvements de protestation des enseignants du secondaire

-Hamma Hammami: Descendre dans la rue pour sanctionner la politique du pouvoir en place lors des prochaines élections

-Lancement de l’expérience pilote des maisons de services à guichet unique et des maisons de services permanents et itinérants

Jeudi 20 décembre 2018

-Appel à intégrer le corps des Omdas dans la fonction publique

-Célébration du 8ème asnniversaire de la Révolution: L’artiste Oumaima Al Khalil chante l’amour et la liberté

-Appel à élaborer une stratégie arabe pour l’autonomisation de la femme en milieu rural (Néziha Laabidi)

-“Aucune proposition de la part du gouvernement concernant le taux d’augmentation salariale dans la fonction publique” (Sami Tahri)

-L’Université de la Zitouna dément s’apprêter à publier une fatwa contre le vote pour l’égalité successorale

-Chawki Tabib appelle les hommes d’affaires affiliés à l’UTICA, à déclarer leur patrimoine

-Vers le lancement des licences 5G en 2021 (Anouar Maarouf)

-Appel à adopter des mesures concrètes qui traduisent l’opposition de l’Etat aux opérations de rapatriements massifs (FTDES)

-L’IVD porte le dossier des victimes de violations des droits humains devant les juridictions spécialisées

-50 enfants issus de mariages mixtes ont subi des déplacements illicites

-76% des tunisiens sont porteurs d’un facteur de risque cardiovasculaire (association)

-Près de mille bouchers ont fermé en raison de l’absence de produits et de la hausse des prix

-Les élections de 2019 doivent avoir lieu dans les délais impartis

-Rassemblement de protestation des notaires pour réclamer la force exécutoire

-La fédération générale de l’enseignement secondaire appelle le SNJT à former une commission commune pour enquêter sur l’agression présumée de journalistes

-“Le gouvernement n’a pas appliqué la loi concernant la publication dans le JORT de la liste des martyrs et blessés de la révolution” (Taoufik Bouderbala)

-Taoufik Bouderbala : La procédure S17 n’a pas de base légale

-Une opération de contrebande de deux tonnes de médicaments déjouée

-Chahed prédisposé à accorder des majorations salariales aux agents de la fonction publique

-La JICA a accordé à la Tunisie 7,5 milliards de dinars de prêts pour la réalisation de projets dans différents secteurs

-” Le secteur de la profession d’avocat ne se pliera pas aux ordres des instances internationales ” (Ameur Meherzi)

-La Tunisie a besoin d’une base de données actualisée pour l’élaboration de politiques de développement

-Les transitaires observeront un sit-in lundi prochain devant les ports de Radès et de la Goulette

-Le département du tourisme s’engage à mettre en oeuvre un programme de développement du tourisme écologique en Tunisie

-Lancement, en janvier 2019, du programme de restructuration de Tunisair

-“La lutte contre l’inflation et la hausse des prix est une guerre décisive pour l’Etat tunisien” (Habib Debbebi)

-Justice transitionnelle: L’IVD défère de nouveaux dossiers devant le Tribunal de première instance de Bizerte

Vendredi 21 décembre 2018

-Les solutions pour créer 300 millions d’emplois à l’horizon 2050 dans la région MENA en débat à Tunis

-L’instance d’accès à l’information: L’ONAT appelé à fournir les documents demandés par des avocats

-Nécessité d’investir dans le capital humain et d’assurer une adaptation au rythme de l’évolution numérique

-Entrée en exploitation de l’autoroute Gabes-Médenine à la fin de 2019 et celle de Médenine-Ras Jdir en juin 2020

-” Le faible niveau d’enseignement induit à la perte d’environ 3 ans d’études ” (Rapport)

-” La fragilisation de la classe moyenne favorise la montée des extrémismes ” (Neji Jalloul)

-Annulation de la grève des techniciens de navigation aérienne à l’Aéroport Tunis- Carthage

-Appel à investir dans le capital humain pour contribuer au développement économique (Youssef Chahed)

-Autorisation des personnes célibataires à bénéficier du programme du premier logement

-La Tunisie capitale onusienne de l’enfance sans châtiment corporel en 2020

-Le mouvement Ennahdha appelle à parachever la mise en place des instances constitutionnelles

– Tunisair s’attache à obtenir les autorisations nécessaires auprès de l’Aéroport de London Heathrow pour assurer le vol annulé vendredi à 18heures

– La Fédération Générale de l’Enseignement Secondaire présente ses excuses aux journalistes

– Les prix de vente industriels augmentent de 8,8 % en glissement annuel (octobre 2018) (INS)

-Youssef Chahed affirme n’être “pas tenté” par la présidentielle de 2019

Samedi 22 décembre 2018

-Chahed propose de modifier la périodicité de la conférence des gouverneurs

-Possibilité de recruter des agents temporaires selon un décret gouvernemental (ministère de l’éducation)

-Les habitants des villes d’El Hamma et de Menzel Habib scandent “non à la mort, non au phosphogypse”

-Climat: Sur sa propre terre en guerre pour la paix, une jeune syrienne lance sa guerre pour sauver laTerre (Interview)

-Des campagnes nationales de contrôle dans les grandes et moyennes surfaces de toute la République

-“La loi de finances 2019 adoptée sur fond de désaccords ne refléte pas les réformes fiscales à engager” (Interview conseiller fiscal)

-Ennahdha est directement concerné par la présidentielle de 2019 (Harouni)

-Le Parti Al Moubadara tiendra son congrès national le 9 et 10 février 2019

-Abir Moussi qualifie de ” très grave ” la déclaration de Youssef Chahed sur la chaîne Attassia

-TUNISAIR a accordé l’autorisation de décoller à des avions avec plus de 5 pannes (Rapport de la cour des comptes)

-Le ministre de l’Intérieur souligne le rôle sécuritaire des gouverneurs et des commissions de lutte contre les catastrophes