Italie : Le Brésilien Alex Sandro restera à la Juventus jusqu’en 2023

Le défenseur international brésilien Alex Sandro a prolongé son contrat de trois ans pour rester à la Juventus Turin jusqu’en 2023, a annoncé le multiple champion d’Italie en titre, jeudi.

Alex Sandro, âgé de 27 ans, a déjà remporté trois titres de champion d’Italie et trois Coupes nationales depuis son arrivée en 2015 de Porto, contre une indemnité de 26 millions d’euros.

Lors des deux dernières saisons, l’international brésilien était courtisé par des clubs de la Premier League anglaise, selon la presse.

“Avec sa puissance, son contrôle, sa technique et sa vision du jeu, Alex Sandro a montré qu’il était l’un des joueurs les plus importants de notre équipe qui a remporté trois titres et trois Coupes d’Italie depuis son arrivée. Il va poursuivre son engagement afin de remporter d’autres victoires et d’autres trophées”, s’est félicité la “Vieille Dame”.