Khémaies Jhinaoui reçoit l’ambassadeur de Suisse en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, a reçu, mardi, au siège du département, l’ambassadeur de Suisse en Tunisie, Etienne Thévoz.

Le diplomate a affirmé qu'”une importante partie du budget consacrée par la Suisse à la coopération étrangère est destinée à la Tunisie”, soulignant l’intérêt que porte son pays à la réussite de l’expérience démocratique tunisienne et sa disposition à poursuivre la coopération avec la Tunisie dans les domaines prioritaires, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Pour sa part, Jhinaoui a salué le soutien continu apporté par la Suisse au processus de transition démocratique et d’instauration des institutions constitutionnelles et des mécanismes de bonne gouvernance en Tunisie, ainsi que sa volonté de soutenir le développement en Tunisie, particulièrement dans les régions de l’intérieur, et de l’aider à procurer des emplois.

Le ministre s’est, également, félicité de la coopération “exemplaire” établie entre les deux pays dans le domaine de la migration organisée, formant le souhait de voir cette coopération s’élargir à des perspectives de formation en Suisse, au profit des jeunes diplômés, en phase avec les exigences du marché du travail.

Jhinaoui reçoit l’ambassadeur de Suisse en Tunisie

Tunis, 18 déc (TAP)- Le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, a reçu, mardi, au siège du département, l’ambassadeur de Suisse en Tunisie, Etienne Thévoz.

Le diplomate a affirmé qu'”une importante partie du budget consacrée par la Suisse à la coopération étrangère est destinée à la Tunisie”, soulignant l’intérêt que porte son pays à la réussite de l’expérience démocratique tunisienne et sa disposition à poursuivre la coopération avec la Tunisie dans les domaines prioritaires, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Pour sa part, Jhinaoui a salué le soutien continu apporté par la Suisse au processus de transition démocratique et d’instauration des institutions constitutionnelles et des mécanismes de bonne gouvernance en Tunisie, ainsi que sa volonté de soutenir le développement en Tunisie, particulièrement dans les régions de l’intérieur, et de l’aider à procurer des emplois.

Le ministre s’est, également, félicité de la coopération “exemplaire” établie entre les deux pays dans le domaine de la migration organisée, formant le souhait de voir cette coopération s’élargir à des perspectives de formation en Suisse, au profit des jeunes diplômés, en phase avec les exigences du marché du travail.