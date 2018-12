Tunisie : 6ème Sfax Marathon International des Oliviers

Dimanche 13 janvier 2019, venez découvrir les nouveaux parcours du Sfax Marathon

International des Oliviers. Nouveaux challenges, nouveau concept, Le 6ème Sfax

Marathon International des Oliviers revient avec toute son expérience et son expertise

et la volonté de vous offrir et de proposer à tous les Runners de Tunisie et du monde

entier un événement unique en Tunisie.

Dimanche 13 janvier 2019, le nouveau départ sera cette année et pour les années à venir situé à Sfax-Sidi Mansour entre Terre & Mer, le Sfax Marathon des oliviers vous offrira un circuit plus sécurisé, plus fluide, plus rapide et bien sûr avec toutes exigences internationales.

Des centaines de volontaires, des postes de ravitaillements, un service médical mobile et fixe en zone d’arrivée, des tentes kiné avant et après le départ seront à votre disposition,

tout a été pensé pour vous faire passer et vivre un moment unique à Sfax.

Rvd sur la ligne du départ le dimanche 13 janvier 2019 à 9hrs tous ensemble pour fêter la 6ème édition du Sfax Marathon International des Oliviers à Sidi Mansour.

Comme chaque année depuis 2012, le village du Sfax Marathon sera ouvert dès le vendredi 11 Janvier pour venir retirer vos dossards et venir pour fêter le samedi 12 Janvier la marche traditionnelle de la Jebba & Sefari identité forte du Sfax Marathon International des Oliviers avec de nouvelle animation pour les jeunes.

Nouveauté Sports Med Event’s vous propose d’avoir un compte sur son nouveau site

internet et d’obtenir de nombreuses informations sur vos courses, vos challenges :

Les inscriptions sont ouvertes sur notre nouveau portail internet : www.sportsmedevents.tn, il vous sera possible de créer votre compte et dès aujourd’hui réservez votre dossard.

3000 dossards sont mis à votre disposition pour les 4 distances : Marathon – SemiMarathon – 10 & 5 km inscription ouverte sur www.sportsmedevents.tn

Merci aux centaines de volontaires ainsi qu’aux sponsors qui confirment leur volonté

de soutenir un événement unique en Tunisie et surtout à Sfax, SOPAL & WINOX,

SIVO-ESSILOR, un soutien et un partenariat de 1er ordre avec IFM qui devient le média national officiel pour l’ensemble des événements Running & Triathlon organisés par Sports Med Event’s.

Nos remerciements s’adressent également aux autorités publiques nationales et

régionales pour leur soutien : le Ministère de la Jeunesse et du Sport, à la Fédération

Tunisienne d’Athlétisme, le Gouvernorat de Sfax, la Municipalité de Sfax et de Sidi

Mansour, les autorités sécuritaires et des secours et les autres acteurs associatifs qui se

joignent à cet événement.

Nous vous donnons Rvd le Dimanche 13 Janvier 2019 pour vivre ensemble cet

événement unique en Tunisie.