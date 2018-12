Tunisie : Ettakatol compte se rapprocher des partis démocrates progressistes

Le dirigeant au parti Ettakatol, Elyes Fakhfakh a critiqué, dimanche, les choix politiques des partis actuellement au pouvoir les qualifiant d'”inadéquates et vouées à l’échec”, affirmant que des actions sont, actuellement, en cours pour rapprocher son parti des partis démocrates progressistes en vue de former un bloc parlementaire au sein du prochain parlement qui œuvrera à défendre les programmes de réforme et de développement afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens loin des luttes politiques pour le pouvoir.

Dans une déclaration à la TAP en marge d’un meeting de son parti au parc Bir Belahsen à l’Ariana, Fakhfakh a affirmé l’existence d’une “crise réelle dans le pays qui a eu des répercussions négatives sur la vie quotidienne des citoyens en raison du conflit entre les deux têtes de l’Exécutif et le contrôle de la situation par le mouvement Ennahdha à la faveur du consensus convenu avec Nidaa Tounes, un consensus, selon lui, “frauduleux et fondé sur des intérêts partisans étroits et effrénés pour s’emparer du pouvoir aux dépens des aspirations du peuple tunisien à la stabilité politique et à la croissance économique”, a-t-il déclaré.

Elias Al-Khafakh a déclaré que les vainqueurs aux élections de 2014 ont fait de fausses promesses et déçu les espoirs des Tunisiens qui ont perdu confiance en la classe politique, affirmant que son parti sera présent lors des prochaines échéances électorales.