Tunisie : Démission collective de directeurs d’établissements éducatifs à Sidi Bouzid

Des directeurs, directrices et censeurs exerçant dans des collèges et lycées du gouvernorat de Sidi Bouzid ont présenté une démission collective en signe de protestation contre “l’humiliation et le harcèlement pratiqué par le ministère de l’éducation et les commissariats régionaux de l’éducation”, selon un communiqué publié, dimanche, par la section de la fédération générale de l’enseignement secondaire à Sidi Bouzid.

Les directeurs et les censeurs qui ont démissionné ont décidé d’entamer, à partir de demain, lundi, un sit-in ouvert au siège du commissariat régional de l’éducation à Sidi Bouzid. Ils ont affirmé leur plein attachement aux décisions de la commission administrative de la fédération générale de l’enseignement secondaire et leur participation à tous les mouvements de protestation qui seront observés dans le secteur de l’éducation. Ils ont dénoncé “les pratiques répressives visant à les harceler et à les utiliser pour frapper le secteur”.

Ils ont souligné leur démission collective de la direction des établissements éducatifs, faisant porter au ministère toute la responsabilité des conséquences qui en découlent.

La lettre de démission publiée à l’issue d’une assemblée générale tenue au siège de l’Union régionale du travail à Sidi Bouzid comporte plus de 41 signatures.