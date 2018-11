Tunisie – USA : Kenza Fourati aux côtés de Charlize Theron pour Christian Dior

Depuis plusieurs années, l’actrice australienne, Charlize Theron, est le visage médiatique du créateur de mode Christian Dior. Elle est l’égérie du parfum ‘J’adore’ de Dior.

Pour la dernière campagne publicitaire du parfum ‘J’adore’, Charlize Theron est accompagnée par un nombre de mannequin de différentes nationalités dont la mannequin franco-tunisienne, Kenza Fourati.

Qui est Kenza Fourati ?

Née en France et âgée de 33 ans, le mannequin tunisien Kenza Fourati s’est fait connaître en participant au concours « Elite Model Look 2012 ». Depuis, elle défile pour les plus grands créateurs et maisons de couture. Elle a été choisie pour participer à la dernière campagne de la maison française Christian Dior pour la sortie de son nouveau parfum « J’Adore Absolu » le 5 novembre.

Vidéo :