Tunisie : Mohamed Naceurreçoit une délégation de l’Espérance Sportive de Tunis

Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Mohamed Naceur a reçu jeudi au palais du Bardo, une délegation de l’Espérance Sportive de Tunis conduite par le président du club Hamdi Meddeb, en présence de plusieurs membres de l’ARP.

Le Président de l’ARP a présenté à cette occasion les chaleureuses félicitations de l’Assemblée au large public sportif de l’Espérance, aux joueurs et au staff technique et administratif à l’occasion du sacre des sang et or en ligue des champions d’Afrique de football, remporté vendredi dernier au stade Olympique de Radès devant Al Al Ahly d’Egypte en finale retour disputée

Mohamed Naceur a relevé l’importance de ce titre continental mérité, qui a donné une immense joie au peuple tunisien et hissé haut, les couleurs nationales dans les grandes manifestations sportives continentales et internationales.

Il a également exprimé au président de l’Espérance Hamdi Meddeb sa profonde considération pour les efforts déployés afin de développer davantage le sport tunisien, à former et encadrer les jeunes et à inculquer les nobles valeurs du sport.

Mohamed Naceur s’est félicité de la réussite de l’organisation sécuritaire et a salué le grand esprit sportif du public présent au stade olympique de Radès qui a donné une belle image du sport tunisien.