Tunisie : Les scellés sur l’affaire Mustapha Khedher confiés au juge d’instruction en charge du dossier de Brahmi

Le juge d’instruction en charge de l’affaire de l’assassinat du député Mohamed Brahmi s’est procuré, mardi, en coordination avec les services du ministère de l’Intérieur, les scellés relatifs au dossier du dénommé Mustapha Khedher.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, les documents conservés dans un espace qui leur est réservé au siège du ministère de l’Intérieur, ont été confiés au juge d’instruction.

Mustapha Khedher est accusé par le collectif de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, de diriger une organisation secrète liée au mouvement Ennahdha et qui serait responsable des assassinats de Belaid et de Brahmi. Lors de l’audience sur l’assassinat de Mohamed Brahmi, le 30 octobre 2018, le collectif de défense a présenté des requêtes préalables au procès portant sur “l’organisation secrète d’Ennahdha” et le dossier de Mustapha Khedher et exigé de pouvoir avoir accès aux dossiers du ministère de l’Intérieur.

Le député Mohamed Brahmi a été assassiné le 25 juillet 2013 devant son domicile, quelques mois, après l’assassinat de Chokri Belaid, secrétaire général du Parti des patriotes démocrates unifié.

Le ministère de l’Intérieur avait démenti, lundi, l’existence d’une ” chambre noire ” en son siège dans le cadre de l’affaire de Mustapha Khedher.

“Les documents mis sous scellés et relatifs à cette affaire sont sécurisés dans l’un des lieux dédiés à la conservation de l’archive et font objet d’une double protection par des agents de sécurité et par des caméras de surveillance 24 sur 24”, a précisé le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, le juge d’instruction en charge de l’affaire de l’assassinat du martyr Mohamed Brahmi s’était déplacé vendredi dernier au siège du ministère de l’Intérieur pour superviser “les lieux” en question et les conditions de conservation des documents qui y sont déposés. “Il a fait changer les serrures et gardé le jeu des clés. Désormais, tous les documents sont sous sa responsabilité”, a précisé le ministère.

Le porte-parole du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Sofiene Selliti, a confirmé un peu plus tôt dans la journée du lundi la mise sous scellés par le juge d’instruction en charge du dossier de l’assassinat de Mohamed Brahmi, de documents au siège du ministère de l’Intérieur.

Les précisions du porte-parole sont intervenues après la décision annoncée hier par le Collectif de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi de porter plainte contre le ministre de l’Intérieur Hichem Fourati concernant l’affaire du martyr Mohamed Brahmi.

S’exprimant lundi en conférence de presse à Tunis, Ridha Radaoui membre du collectif de défense Ridha Radaoui a déclaré que ” le ministère de l’Intérieur sous la responsabilité de Hichem Fourati, a dissimulé des preuves et fourni un concours postérieur et un concours passif dans cette affaire”.