Tunisie : Les nouveaux membres du gouvernement proposés par Youssef Chahed obtiennent la confiance de l’ARP

Les nouveaux membres du gouvernement proposés par Youssef Chahed ont obtenu, dans la soirée du lundi 12 novembre, la confiance des députés lors d’une plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Le chef du gouvernement avait opéré, le 5 courant, un remaniement ministériel ayant touché treize ministères et cinq secrétariats d’Etat.

Voici les résultats du vote des députés:

Ministres :

– Ministre de la Justice : Karim Jammoussi (131 voix)

– Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration et des Politiques publiques : Kamel Morjan (127 voix)

– Ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la Relation avec les Instances constitutionnelles, de la société civile et des droits de l’Homme : Mohamed Fadhel Ben Mahfoudh (131 voix)

– Ministre du Transport : Hichem Ben Ahmed (132 voix)

– Ministre des Affaires locales et de l’Environnement : Mokhtar Hammami (129 voix)

– Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire : Noureddine Selmi (131 voix)

– Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières : Hédi Mekni (130 voix)

– Ministre du Tourisme et de l’Artisanat : René Trabelsi (127 voix)

– Ministre auprès du chef du gouvernement chargé de l’Economie sociale et solidaire : Chokri Belhassan (130 voix)

– Ministre des Affaires de la Jeunesse et des Sports : Sonia Ben Echeikh (131 voix)

– Ministre de la Santé : Abderraouf Cherif (131 voix)

– Ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la Migration et des Tunisiens à l’étranger : Radhouane Ayara (125 voix)

– Ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi : Saïda Lounissi (129 voix)

Secrétaires d’Etat :

– Secrétaire d’Etat aux Affaires locales et de l’Environnement : Besma Jebali (128 voix)

– Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et des PME : Habib Dabbabi (128 voix)

– Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Transport : Adel Jarboui (126 voix)

– Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Affaires de la Jeunesse et des Sports chargé des Sports : Ahmed Gaâloul (115 voix)

– Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce chargé du Commerce intérieur : Samir Bachouel (126 voix).

A noter que c’est pour la troisième fois que le chef du gouvernement sollicite la confiance des députés, après un premier remaniement opéré le 6 septembre 2017.

Réuni jeudi dernier au palais de Bardo, le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) avait décidé de tenir lundi 12 novembre 2018 une séance plénière consacrée au vote de confiance aux nouveaux membres du gouvernement proposés lors du récent remaniement opéré par le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Cette décision fait suite à une demande adressée par Youssef Chahed au Parlement à cet effet.

Le récent remaniement annoncé en début de la semaine dernière par Youssef Chahed a suscité beaucoup de polémiques dans les milieux politiques, à commencer par le président de la République qui, lors d’une conférence de presse, avait désapprouvé “la démarche adoptée par le chef du gouvernement à ce sujet”.

Pourtant, en vertu de l’article 92 de la Constitution, “le chef du gouvernement est compétent en matière de création, modification et suppression des ministères et des secrétaires d’Etat, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération du Conseil des ministres. (…) Le chef du gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre de ses compétences précitées”.

Selon Caïd Essebsi, Chahed ne lui avait pas accordé le temps nécessaire pour connaitre les nouveaux ministres. “Le remaniement a été opéré à la hâte et n’a pas respecté plusieurs questions procédurales”, avait-il constaté.

Pour le président de la République, “le sort du nouveau gouvernement proposé par Chahed est désormais entre les mains de l’Assemblée des représentants du peuple”. Il avait également affirmé qu’il agira conformément à la Constitution en cas de son obtention du vote de confiance au parlement. Je ne serai pas contre cette décision”, avait-il assuré.

Youssef Chahed avait été nommé chef du gouvernement début août 2016. Le 26 du même mois, il avait obtenu la confiance du Parlement avec 168 députés pour, 22 contre et 5 abstentions.