Bizerte : Fermeture d’un hôtel, 4 cafés et une usine de pâtisserie

Six décisions de fermeture d’établissements ont été émises, mardi, par les autorités régionales de Bizerte, dont quatre salons de café, une usine de pâtisserie et un hôtel. Ce dernier situé en centre ville a été fermé pour des raisons de moeurs, fait savoir à l’agence TAP le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider.

Plus de 10 tonnes de confiserie, de gâteaux et d’ingrédients non conformes aux règles d’hygiène ont été saisies dans l’usine de pâtisserie installée à Menzel Jemil. Les quatre cafés situés à Bizerte-ville, ne répondent pas au cahier des charges, concernant la distance à respecter par rapport aux monuments religieux et aux établissements sportifs, hospitaliers et éducatifs.

Les différentes mesures de fermeture ont été prises suite à des visites et des rapports de terrain effectués par les services régionaux techniques et sécuritaires, ajoute Gouider en appelant les composantes de la société civile et les medias à soutenir les efforts des autorités régionales pour lutter contre toutes formes d’infraction.