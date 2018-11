La Fifa met en exergue le sacre de l’Espérance et accorde une mention spéciale à Anice Badri

“L’Espérance a écrit un nouveau chapitre dans l’histoire du football africain, en décrochant la troisième Ligue des champions de la CAF de son histoire”, écrit samedi le site officiel de la Fifa.

“De retour au sommet de la hiérarchie continentale après sept ans d’absence, les Sang et Or peuvent désormais se tourner vers leur prochain défi : la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui aura lieu le mois prochain aux Emirats Arabes Unis”, ajoute le site.

Selon la même source, “l’Espérance, battue à quatre reprises en finale, était bien décidée à ne plus revivre pareille désillusion…Après sa défaite face à Al Ahly en 2012 à Radès, elle a parfaitement négocié la réédition de cette affiche et renoué avec le succès dans une compétition qu’elle n’avait plus gagnée depuis 2011”.

Saluant le parcours exceptionnel du “géant de Tunis”, la Fifa rappelle que l’’Espérance a été la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale, dès la quatrième journée de la phase de groupes. “Dans la foulée, elle a confirmé son statut de favori en disposant de l’ES Sahel dans le derby tunisien. Après avoir subi la loi de Primeiro de Agosto en demi-finale aller, les Tunisiens ont prouvé qu’ils ne manquaient pas de caractère en inversant la tendance (4:2) à domicile”.

“La finale n’a fait que confirmer le courage de cette équipe exceptionnelle. Malgré la défaite 3:1 en Egypte, les Sang et Or ont puisé dans leurs réserves pour s’imposer 3:0 devant Al Ahly à Radès, un résultat qui leur offre le titre le plus convoité d’Afrique”, ajoute la même source.

Le site officiel de la Fifa a par ailleurs accordé une mention particulière à l’international tunisien Anice Badri “pour ses performances remarquées et les huit buts inscrits tout au long du brillant parcours de l’Espérance”.

“Arrivé à Tunis en provenance de Mouscron, rappelle-t-on, Badri a signé l’une des plus belles saisons de sa carrière.

Tantôt milieu de terrain, meneur de jeu ou attaquant, il a brillé à tous les postes. Son but décisif en finale retour a fait basculer la victoire dans le camp de son équipe et lui a valu par la même occasion le titre de meilleur buteur”.

“Badri va maintenant pouvoir réaliser son rêve : disputer la Coupe du Monde des Clubs, quelques mois après avoir participé à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ avec la Tunisie”, ajoute la même source.