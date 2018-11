Tunisie : 81 dinars est le montant global prélevé sur les salaires de 17 députés (Al Bawsala)

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a prélevé 4800 millimes du salaire de 17 députés s’étant absentés des travaux entre juillet 2017 et juillet 2018, soit un montant global de seulement 81 dinars, a révélé lundi association Al Bawsala.

Lors d’une conférence de presse organisée ce matin, l’association a présenté son rapport annuel (quatrième session parlementaire) sur les travaux de l’ARP.

Al Bawsala a rappelé que l’article 26 du règlement intérieur du parlement stipule que si les absences non justifiées dépassent trois jours de travail durant le même mois et lors des plénières dédiées aux votes, ou six absences consécutives en commission, le bureau de l’ARP doit décider de soustraire une partie des indemnités du député en fonction de ses absences.

L’organisation a appelé l’ARP à procéder au retrait systématique des indemnités des députés en cas d’absences injustifiées.

L’association a, en outre, mis en avant la baisse du taux de présence des élus durant les plénières et les réunions des commissions permanentes et spéciales. En effet, le taux de présence des députés lors des plénière est passé de 87% durant la première session parlementaire à 65% durant la quatrième session. Le taux de présence lors des réunions de commissions parlementaires fixes est quant à lui passé de 67% durant la première session à 52% durant la quatrième.

Dans son rapport, l’association a, entre autres, appelé à achever la mise en place des instances constitutionnelles, allant de l’adoption du cadre législatif jusqu’à l’élection des membres. En effet, sur un ensemble de 5 instances constitutionnelles, seule l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) a été installée. L’Association a également déploré le retard dans l’élection des membres de la cour constitutionnelle.

Elle préconise de nouveaux mécanismes garantissant l’indépendance financière et administrative de l’ARP conformément à l’article 52 de la Constitution, faisant observer que le Budget de l’ARP est le plus faible comparé à ceux des présidences de la République et du gouvernement. Selon Al Bawsala, La faiblesse du Budget n’est pas sans conséquences sur les moyens de travail des différents organes du parlement comme elle explique le manque flagrant d’assistants et de conseillers parlementaires.

L’association a, en outre, appelé à renforcer la transparence du travail parlementaire à travers l’annonce systématique des réunions de commissions ainsi que la publication systématique des PV et des listes de présence dans les délais prévus par le règlement intérieur. Elle a par ailleurs proposé la généralisation du système de la diffusion en direct (Live streaming) des réunions de commissions. En effet, sur un total de 9 salles de réunions aux sièges du parlement, seules 2 salles sont équipées de système de diffusion en direct.