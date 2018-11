Ligue des champions d’Afrique (EST vs AL Ahly) : L’Entaineur d’Al-Ahly annonce la liste des 22 joueurs

L’entraineur de club Al-Ahly, Patrice Carteron a annoncé lundi la liste des 22 joueurs qui feront le déplacement, demain à Tunis, en prévision de la finale retour de la Ligue des champions d’Afrique qui opposera son club à l’Espérance sportive de Tunis, vendredi, au stade de Radés à partir de 20h.

Voici la liste des 22 joueurs:

Gardiens de but: Cherif Ikrami, Mohamed Chennaoui et Ali Lotfi

Défenseurs: Saad Samir, Salif Koulibaly, Sabri Rahil, Aymen Achraf, Mohamed Heni et Bassem Ali

Milieu de terrain: Amrou Soulia, Housseme Achour, Karim Nedved, Akram Taoufik, Islam Mouhareb, Ahmed Hamdi, Ahmed Hammoudi, Mido Jaber et Nasser Maher

Attaquants: Walid Azaro, Walid Slimane, Salah Mohsen, Marouane Mohsen.

La finale aller s’est soldée par une victoire d’Al-Ahly (3-1).