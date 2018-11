Tunisie : Résumé de l’actualité de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2018 sur la scène nationale.

Dimanche 28 octobre 2018

-Inondations à Kasserine: le corps de Ahmed Missaoui repêché après 11 jours de recherches

-Conférence “Compact with Africa 2018”, pour le suivi des engagements pris en 2017 (Ambassadeur d’Allemagne)/Interview/

-Conférence “G20 Compact with Africa”: appuyer les réformes engagées dans nombre de pays africains (encadré)

-La coalition au pouvoir derrière la situation de faillite politique et économique que vit le pays (Zouhaier Maghzaoui)

-Al-Joumhouri participera aux prochaines élections législatives avec ses propres listes (Issam Chebbi)

-Al Badil annonce sa participation aux législatives de 2019

-Décès du jeune Aymen Othmani à Séjoumi: Mouvement de protestation devant le Ministère de l’Intérieur

-Dix coordinations régionales de Nidaa Tounès refusent la fusion avec l’UPL

-Ennahdha a fait part, à Chahed, de ses propositions sur le futur gouvernement, selon Larayedh

-Nidaa prêt à se concerter avec la famille démocratique au sujet du remaniement ministériel sans la participation d’Ennahdha (Déclaration)

-Pour les participants à la 2e conférence annuelle des cadres d’Ennahdha, le consensus une priorité pour bien gérer les affaires du pays

Lundi 29 octobre 2018

-Une délégation des agences de presse, membres de l’OCI, à Azerbaïdjan

-Le vol Bruxelles-Tunis:TU788/TU789 touché par la grève des bagagistes (Tunisair)

-Essebsi s’envole pour Berlin, en vue de participer à la conférence “G20- Compact with Africa”

-Lancement d’un portail des données ouvertes, dédié aux transports

-Exécution de 350 décisions d’interdiction d’approvisionnement en produits subventionnés dans 17 gouvernorats

-Le mouvement Ennahdha se dit attaché à la politique étrangère de l’Etat

-Une femme se fait exploser au centre de ville de Tunis : huit policiers et un civil blessés (Intérieur)

-L’explosion s’est produite à proximité d’une patrouille sécuritaire (Témoin oculaire)

-Une femme se fait exploser au centre de ville de Tunis : Aucune perte humaine à déplorer (Intérieur)

-Publication au JORT de la loi contre la discrimination raciale

-Des logiciels informatiques mis en place par le ministère de la femme pour protéger les enfants des risques du cyberespace

-Mort du jeune Ayman Othmani : Rassemblement de protestation devant le théâtre municipal de Tunis

-La CNAM et la CNSS attachées à la convention sectorielle avec le Syndicat des Pharmaciens

-Sur l’Avenue Bourguiba, l’opération suicide a soulevé un vent de panique

-Le secrétaire général de l’UGTT condamne l’attentat-suicide survenu à l’avenue Habib Bourguiba

-En déplacement à Berlin, Caïd Essebsi appelle à déterminer les circonstances de l’opération suicide ce lundi à Tunis

-Ennahdha et Nidaa Tounes condamnent l’opération suicide perpétrée ce lundi à l’Avenue Bourguiba

-Attendat-suicide dans la capitale : Ennaceur invoque l’urgence d’adopter le projet de loi relatif à la répression des atteintes contre les forces armées

-L’UGTT se penche sur l’élaboration d’un pacte pour protéger la femme de toute forme de violence (Noureddine Tabboubi)

-Tunis-Attentat suicide : trois sécuritaires blessés ont quitté l’hôpital

-Tunis-Attentat : “L’attentat terroriste a été un échec, mais la lutte contre le terrorisme se poursuit” (Chef du gouvernement)

-Taboubi: “la fonction publique bénéficiera d’augmentations salariales bon gré mal gré”

-Attentat suicide : 15 sécuritaires et 5 civils blessés, selon un dernier bilan

-Attentat suicide: l’enquête confiée à l’unité nationale de lutte contre les crimes de terrorisme (Sofiene Sellliti)

Mardi 30 octobre 2018

-Attentat-suicide à Tunis: les JCC auront lieu et célébreront les valeurs de tolérance, d’ouverture et de vie (communiqué)

– Le Parlement arabe se tient aux côtés de la Tunisie dans son combat contre le terrorisme

-Attentat-suicide à Tunis : Treize personnes placées sous surveillance médicale (Intérieur)

-La recherche scientifique ne contribue pas suffisamment au développement économique du pays (ministre de l’Enseignement supérieur)

-L’Allemagne soutient les efforts de la Tunisie dans la lutte contre le terrorisme

-Leoni lancera prochainement, un méga-projet favorisant la création de 5 000 nouveaux emplois en Tunisie

-L’attentat suicide perpétré lundi n’a pas eu d’impact sur le marché boursier (Gestionnaire de fonds)

-Essebsi invite les investisseurs allemands et européens à profiter du climat d’affaires en Tunisie

-Le président de l’UTICA appelle la CEA, à se mobiliser contre l’économie informelle

-ARP : Le projet de budget de l’Etat pour l’exercice 2019 distribué aux commissions parlementaires

-L’organisation internationale de la Francophonie condamne l’attentat-suicide de Tunis

-Les médicaments seront fournis par les pharmacies publiques en cas de rupture de la convention avec la CNAM (ministre des affaires sociales)

-L’Algérie fustige l’attentat-terroriste perpétrée à l’avenue Habib Bourguiba dans la capitale

-” Les profits à tirer de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZECLA) dépendront du degré de libéralisation retenu ” (Simon Mevel-Bidaux, économiste, CEA)

-Affaire Mohamed Brahmi: Le Courant populaire observe un mouvement de protestation

-Tunisie-Allemagne: Lancement du projet “Alliance pour la croissance économique et pour l’emploi/ dialogue social”

-Le ministère de l’Agriculture propose une stratégie pour la rationalisation des eaux d’irrigation

-Des composantes de la société civile condamnent l’attentat-terroriste perpétré lundi à l’avenue Habib Bourguiba dans la capitale

-Nous avons des réformes à achever pour impulser les investissements étrangers (Chalghoum)

-Nabeul-Intempéries: Don de cent mille dollars accordé par la croix rouge chinoise au profit des sinistrés

-Le président de Bundesbank s’engage à soutenir la position tunisienne auprès du FMI

-Les autorités maritimes françaises assument une responsabilité partielle de l’accident en Méditerranée

-Attentat suicide: Le Roi Mohamed VI adresse un message de solidarité et de compassion au président Beji Caid Essebsi

Mercredi 31 octobre 2018

-Tozeur, premier gouvernorat tunisien ami de l’environnement

-Essebsi : J’ai eu des discussions fructueuses avec les présidents africains participants au G20 -CwA

-IDE: La Tunisie ne figure pas dans le Top 15 africain pour l’année 2017 (Ernst & Young)

-Le Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur met en garde contre l’exploitation des femmes pour commettre des attentats terroristes

-Augmentation des avoirs en devises

-Al-Massar dément toute concertation avec Chahed pour lancer un nouveau projet politique ou opérer un remaniement ministériel

-Réformes de l’environnement des affaires:La Tunisie classée 80ème à l’échelle mondiale (Rapport Doing Business 2019)

-Tounes Al-Irada annonce sa décision de participer aux prochaines échéances électorales

-Le conseil de la concurrence décide de suspendre l’augmentation de 30% des tarifs conventionnels des interventions chirurgicales

-Les appareils de l’Etat impliqués dans la dissimulation de la vérité sur les assassinats de Belaid et Brahmi

-Justice transitionnelle: L’AMT condamne “les campagnes de désinformation” contre les juridictions spécialisées

Jeudi 1er novembre 2018

-Près de 20 maisons d’édition tunisiennes à la Foire internationale du livre de Sharjah 2018

-” Les Panafricaines 2018″ : plan d’action pour un traitement journalistique plus juste et plus équitable de la question migratoire

-La BCT s’inquiète de la situation du secteur extérieur et appelle à réduire le déficit courant

-Le député Yassine Ayari condamné en appel à 3 mois de prison pour un post publié sur Facebook

-JCC2018: Zoom sur les films en compétiton officielle

-L’INLUCC va publier dans les prochains jours une liste nominative actualisée des personnes ayant déclaré leur patrimoine (Tabib)

-Les agents et cadres du ministère du Transport en grève dans toutes les directions régionales

-Le secteur des dattes face à un défi majeur à l’ horizon 2025

-Education: Cérémonie en l’honneur des membres de l’association ” Ettadhamen ” pour ses actions de bienfaisance

-Progression de l’enquête sur l’attentat suicide survenu à l’avenue Habib Bourguiba (Selliti)

-Signature d’un mémorandum d’entente sur les concertations politiques entre les ministères des Affaires étrangères de la Tunisie et des Pays-Bas

-Un fonds de subvention mis en place par le gouvernement allemand en faveur des régions affectées par les inondations

-La grève générale dans la fonction publique est maintenue en cas d’absence d’accord avec le gouvernement (Noureddine Tabboubi)

-Le bureau de l’ARP affirme avoir fait son devoir concernant le mandat de travail de l’IVD

-Salma Elloumi officiellement nommée ministre, directeur du cabinet présidentiel

-Le ministre de la Défense souligne l’importance de la mise en place d’une stratégie nationale de développement des zones frontalières

-Tunisie-Pays-Bas: Volonté commune de promouvoir la coopération dans les domaines économique et sécuritaire (déclaration)

-Le ministère de la femme ouvre une enquête dans un jardin d’enfants de la capitale pour avoir célébré Halloween

Vendredi 2 novembre 2018

-“Le patrimoine foncier du ministère du Transport est dans une situation difficile” (Radhouane Ayara)

-La présidence du gouvernement approuve la mise en place d’ une instance de surveillance des entreprises publiques du transport

-“La Tunisie a besoin aujourd’hui d’un programme de salut qui repose sur la solidarité entre tous les Tunisiens”, selon Oubeid Briki

-La réalisation du projet du port en eaux profondes à Enfidha avance à grands pas (Ministre du Transport)

-L’enquête sur l’attentat-suicide de l’avenue Habib Bourguiba avance à un rythme assidu (Sofien Zaâg)

-Lancement de la Confédération tunisienne des Maires

-Création d’un réseau de prévention de la radicalisation dans le milieu universitaire

-Solidaire avec le député Yassine Ayari, Ettakatol dit regretter que des civils continuent d’être jugés par des tribunaux militaires

-L’Institut des Statistiques de l’Union africaine ouvre ses portes à Tunis

-L’INLUCC organise des journées d’études pour inciter les citoyens à adhérer au processus de déclaration de patrimoine

-Au niveau national, le taux de récidive se situe autour de 39%

-165 millions d’euros de financements italiens pour la Tunisie entre 2017 et 2020 (Giuseppe Conte)

-Le parlement ne dispose d’aucun “dispositif sécuritaire parallèle” (mise au point)

-Affaire Yassine Ayari: Amnesty International appelle à annuler le verdict du Tribunal militaire

-Le bloc Coalition nationale dit soutenir toute action visant à lever le voile sur l’assassinat de Chokri Belaid et Mohamed Brahmi

-L’accord d’association avec l’UE est à l’origine de “la désertification industrielle” en Tunisie, selon Samia Abbou

Samedi 3 novembre 2018

-35 plasticiens à la première édition du Salon international de la céramique contemporaine

-Le DG de l’INS : révision en cours du panier de base adopté pour le calcul de l’inflation

-Lancement, la semaine prochaine, d’un incubateur de la diaspora tunisienne

-Des partisans du PDL devant le siège de l’IVD pour réclamer l’annulation des procès injustes portés devant les chambres spécialisées

-“La Tunisie peut jouer un rôle pionnier dans l’intégration économique en Afrique” ( Victor Harison, délégué des Affaires Economqiues à l’Union Africaine)

-L’augmentation salariale dans la fonction publique ne sera pas inférieure à celle du secteur public (UGTT)

-Le ministre de l’Intérieur à la cité de la culture pour prendre connaissance des dispositions de sécurité prises à l’occasion de la 29e édition des JCC

– Le Chef de l’Unité de protection des données de l’UE reçu par une commission parlementaire

-Les inspecteurs du travail menacent d’une grève sectorielle

-Egypte: La Tunisie condamne vivement l’attaque contre un bus transportant des Coptes

-” L’actuel comité directeur du Mouvement Nidaa Tounes est illégitime “, selon le Coordinateur régional du Mouvement à Kasserine