Intempéries – Sejnene : Une famille secourues par la protection civile et la garde nationale

La protection civile et la Garde nationale ont secouru samedi une famille de cinq personnes alors qu’elles tentaient de traverser l’oued Al Aoud en crue à Sejnene à bord d’un camion, a annoncé le directeur régional de la Protection civile à Bizerte.

“Malgré les avertissements et les appels répétés à tous les citoyens et usagers de la route pour ne pas prendre de risques, une famille de cinq personnes n’a pas prêté attention à ces avertissements, le conducteur ayant insisté pour essayer de franchir l’oued Al Aoud avec son camion avant de s’immobiliser dans les eaux, ce qui nécessite une intervention urgente des services de la protection civile et de la Garde nationale pour les sauver”, a déclaré le capitaine Marouene Ghazouani au correspondant de l’agence TAP.

Il a souligné que tout le monde a pu être acheminé vers Sejnene alors que le camion a été dégagé.

Le délégué de Sejnene et président de l’organisation des secours Ali Hamdouni avait appelé tous les usagers de la route et les piétons à faire preuve de prudence, en particulier au niveau de la région de oued Al Aoud, après sa crue suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la zone et toutes sur les autres régions du gouvernorat de Bizerte.

La route reliant les régions de Blakat et Cap Serrat avait été coupée en raison du niveau élevé des eaux de l’oued Al Aoud et les équipes de la Garde nationale ont été mobilisées pour assurer la circulation et les autres interventions nécessaires dans de telles conditions d’intempéries.