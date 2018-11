Ligue 1(7e journée) : Le CS Sfaxien pour consolider son leadership

Le CS Sfaxien tentera de consolider son leadership du championnat de la ligue 1 du football professionnel en recevant le Stade Gabésien (5e/9points), samedi en ouverture de la 7ème journée qui verra le Club Africain effectuer un périlleux déplacement à Ben Guerdane.

Le CS Sfaxien invaincu depuis le début de la saison, aura à coeur de confirmer sa bonne santé en signant un sixième succès, tout en espérant un faux pas du CA Bizertin qui la talonne de deux points et reçoit dimanche, la JS Kairouan (9e/6pts).

Les noir et blanc devront toutefois se méfier de la” Stayda” qui affiche une bonne forme avec 2 victoires contre 3 nuls et 1 défaite et aura la ferme ambition de tenir en échec, le leader sur son terrain.

Un match à suivre de près dans cette première partie de la journée celui entre l’US Ben Guerdane et le Club Africain. L’US Ben Guerdane (6e avec 8 points) auréolée de son éclatant succès à Tunis sur le Stade Tunisien (3-0) lors de la précédente journée, recevra un Club Africain en pleine crise après son nouveau revers devant le CA Bizertin (0-2) qui l’a enfoncé dans les profondeurs du classement (11e/4points).

Les protégés de Chiheb Ellili n’auront pas d’autre choix que de se surpasser et tenter de ramener un résultat positif de ce périlleux déplacement afin de réconcilier leur public et poursuivre le chemin avec un meilleur moral.

A Tataouine les locaux qui partagent la 8ème place avec l’US Ben Guerdane recevront l’Etoile du Sahel (3e/11 points), vainqueur sur le fil mercredi en déplacement du CS Hammam-lif (1-0) en match en retard de la 3e journée.

Le nouvel entraineur, le belge George Leekens, qui a signé mercredi sa première victoire à la tête de la formation sahélienne devrait de nouveau faire confiance à la formation alignée face au CS Hammam-lif afin de décrocher un troisième succès qui les rapprocherait du leader, sachant que les étoilés comptent encore un match en moins.

Dans les autres matches de dimanche, le CA Bizertin recevra la JS Kairouan avec l’ambition de confirmer son statut de dauphin tandis que l’ES Metlaoui (11e/4points) accueillera le CS Hammam-lif et tentera de profiter l’avantage du terrain pour décrocher un deuxième succès de la saison.

A Gabès, la “Zliza” 13e et avant-dernière avec 3 points devrait profiter d’un Stade Tunisien (4e/10 points) mis à rude épreuve après ses deux défaites consécutives, pour arracher un deuxème succès qui lui permettrait de décrocher de la zone rouge.

Le dernier match de la 6e journée entre l’Espérance ST (7e avec 11 points et 2 matches en moins) et la lanterne rouge l’US Monastir (14e/14 point) sera désigné ultérieurement en raison de la finale de la ligue des champions entre Al Ahly et l’Espérance vendredi soir au stade Borj Al Aabr d’Alexandrie.

Programme de la 6e journéé (tous les matches à 14h00)

Samedi 3 novembre

A Sfax:

CS Sfaxien – Stade Gabésien

A Tataouine:

US Tataouine – ES Sahel

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – Club Africain

Dimanche 4 novembre

Stade à désigner:

CA Bizertin – JS Kairouan

Stade à désigner:

ES Metlaoui – CS Hammam-lif Jaouadi Nasrallah

A Gabès:

AS Gabès – Stade Tunisien Sadok Selmi

(ndlr:) Epérance ST-US Monastir sera désigné ultérieurement