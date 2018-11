CA Bizertin : Une subvention exceptionnelle accordée par le gouvernorat au club nordiste

Pour aider les joueurs à continuer à rééditer leurs bonnes performances de la nouvelle saison en championnat de Ligue 1 et soutenir le comité directeur afin d’honorer ses engagements dans les meilleures conditions, les autorités régionales de Bizerte ont accordé mercredi une subvention financière exceptionnelle pour le club nordiste, sans tenir compte des subventions fixes, a annoncé le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, lors de sa rencontre avec le vice-président du club Ayman Azzine et le président du comité de soutien Moez Kalai.

Le gouverneur a souligné à cette occasion “la place du CA Bizertin sur la scène sportive et associative nationale”, exhortant toutes les parties à poursuivre l’encadrement des joueurs, du cadre technique et des supporters afin de maintenir le cadence des bonnes performances accomplies par le club et de renforcer le prestige de l’association à l’occasion du quatre vingt dixième anniversaire de sa création.

De son côté, l’ancien président du club et président du comité de soutien du club, Said Lassoued a loué le soutien constant des autorités régionales à l’association en toutes circonstances, en particulier pendant les périodes critiques, soulignant que cet appui et cette l’attention de l’autorité régionale “sont l’une des clés du succès du club”.

Pour sa part, le vice-président du club, Aymen Azzine a mis en exergue le souci des autorités régionales à réunir les conditions de réussite du club tout au long de l’actuelle saison et le bon déroulement du match entre le CA Bizertin et la JS Kairouan, dimanche au stade d’Al Alia, invitant dans le même contexte toute la famille sportive et professionnelle à apporter sa contribution au budget de l’association.

La réunion a également permis de passer en revue un certain nombre de dossiers importants pour le club, dont l’achèvement de l’aménagement du stade 15 octobre et d’autres préoccupations. Le gouverneur a assuré que ces dossiers seront suivis de près par les autorités régionales.

Le CA Bizertin a réussi un très bon début de saison en Ligue 1 en occupant la place de dauphin (14 pts), avec deux longueurs de retard seulement sur le CS Sfaxien après avoir remporté 4 victoires et 2 nuls, au terme de la 6e journée, mais fait face à de sérieuses difficultés financières et a même été menacé de relégation cet été par la FIFA dans un différend entre la formation tunisienne et le joueur nigérian Abubakar Aliyu pour une affaire de salaires impayés.

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) avait annoncé en aout dernier qu’elle s’engageait à régler ce différend en versant dans l’immédiat le montant des salaires impayés au joueur.