Tunisie – Carthage Pro aux JCC : Plateforme pour les projets de films en compétition

Outre la compétition officielle des JCC, les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2018 proposent la plateforme “Carthage Pro” destiné?e aux projets de films dans les différentes catégories qui seront en lice pour les prix du Festival.

Les JCC ont annoncé une liste de 21 projets sélectionnés dans le cadre des ateliers “Takmil” et “Chabaka”. Ces projets sont présentés dans les ateliers Takmil (11) et Chabaka (10). Ces deux ateliers de la plateforme professionnelle “Carthage Pro”, sont dirigés par des réalisateurs primés et des experts et producteurs de grande notoriété.

Carthage Pro qui fait office d’incubateur d’idées et de projets et de réseautage entre professionnels du Sud et du Nord se tiendra du 5 au 7 novembre 2018.

Les JCC ont opté pour une nouvelle vision pour les 10 films de l’atelier Producers Network “Chabaka”, devenue une section compétitive dotée de bourses d’aide au développement des scénarios. Cet atelier est destiné à soutenir les porteurs de projets de films de longs métrages fictions et documentaires- africains et arabes pour une meilleure visibilité auprès des producteurs, fonds d’aide, distributeurs et autres organismes internationaux.

Onze projets sont sélectionnés dans le cadre de l’atelier “Takmil ” en provenance de 7 pays: la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, l’Irak, le Liban, le Rwanda et la Syrie. “Takmil” accueillera des films de fiction et documentaires, africains et arabes, en phase de postproduction.

Les cinéastes et producteurs sélectionnés seront invités à rencontrer des professionnels de l’industrie cinématographique internationale et présenter leurs films à un jury. Des bourses d’aide à la finition seront attribuées aux lauréats.

Pour la compétition Première œuvre, Prix Tahar Cheriaa, un jury composé de trois personnalités sera présidé par Balufu Bakupa-Kanyinda (Congo), en plus des membres, Nadia Kaci (Algérie) et Hisham Zaman (Irak).Voici la liste complète des films de Carthage Pro:

* Prix Tahar Cheriaa de la première œuvre

-Longs métrages de Fiction

– ” Maki’la ” du réalisateur Machérie Ekwa Bahango (Congo RDC)- ” Sofia ” de la réalisatrice Meryem Benm’barek (Maroc)- ” Supa Modo ” du réalisateur Likarion Wainaina (Kenya)- ” Yomeddine ” de A.B Shawky (Egypte)

-Longs-métrages Documentaires

– ” Fahavalo ” de la réalisatrice Marie Clémence Andriamonta-Paes (Madagascar)- “We Could Be Heroes ” de la réalisatrice Hind Bensari (Maroc)- “Erased, Ascent of The Invisible” du réalisateur Ghassan Halwani (Liban)* TAKMIL//Longs métrages de Fiction

– ” Certified Mail ” du réalisateur Hisham Saqr (Egypte)- ” Haifa Street ” du réalisateur Mohamed Hayal (Irak) – ” Namless ” du réalisateur Mutiganda Wa Nkunda (Rwanda)- ” Avant Qu’il ne Soit Tard ” du réalisateur Majdi Lakhdhar (Tunisie) – ” Porto Farina ” du réalisateur Ibrahim Letaief (Tunisie)//Longs-métrages documentaires- ” Le Royaume De Malika ” du réalisateur Hassan Ferhani (Algérie)- ” L’Algérie en Auvergne ” de la réalisatrice Lina Soualem (Algérie)- ” A Home Of One’s Own ” de la réalisatrice Ruba Atiyeh (Liban)- ” L’œil de l’Architecte ” du réalisateur Nadim Mishlawi (Liban)- ” Fathallah TV ” de la réalisatrice Wided Zoghlami (Tunisie)*CHABAKA //Longs métrages de Fiction

– “Folie” du réalisateur Hichem Amal (Maroc)- “Moulaye” du réalisateur Alassane Sy (Sénégal)- “Plus longue sera la nuit” de la réalisatrice Latifa Said (Algérie)- ” Préjugé” de la réalisatrice Kady Traoré (Burkina Faso)- “Blood & Honey” du réalisateur Mohamed Siam (Egypte)- “Tête Coupée” du réalisateur Lotfi Achour (Tunisie)- “Une dernière prière” du réalisateur Houssem Sansa (Tunisie)- “Visa” de la réalisatrice Dima Al-Joundi (Liban)//Longs-métrages documentaires

– “Sur Les Pas de la Blueswoman ” Ata Messan Koffi (Togo)- “Les planches des Oubliés” de la réalisatrice Amédée Pacôme Nkoulou (Gabon)