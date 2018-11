Ligue des Champions d’Afrique : Espérance ST- Al Ahly

L’Espérance ST, auteur de deux sacres en Ligue des Champions d’Afrique (1994 et 2011), tentera de chasser le signe indien face à la redoutable formation égyptienne d’Al Ahly et ramener un bon résultat d’Alexandrie où elle disputera vendredi au stade Borj El Arab, la finale aller de la prestigieuse compétition continentale, une semaine avant la finale retour qui aura lieu au stade de Radès.

Lors de la finale de l’édition 2012, Al Ahly s’était imposé 3-2 au total après un match nul à Alexandrie (1-1) et une victoire 2-1 à Rades.

La délégation de l’Espérance s’est rendue en Egypte mercredi avec 23 joueurs, qui doivent faire face à un défi difficile devant le champion le plus sacré de la compétition, pour décrocher un résultat positif qui ouvrira la porte au titre continental.

Les sang et or croient en leurs chances de remporter le titre d’autant plus qu’ils accueillent leurs adversaires dans le stade Rades. En comparaison avec la finale 2012, la formation “sang et or” ne compte plus que le gardien Moez Ben Cherifia et le défenseur Khalil Chammam.

L’Espérance doit faire preuve de rigueur défensive, talon d’Achille de l’équipe ces dernières semaines et essayer de marquer au moins un but.

Compte tenu de la nature de la tâche, l’entraîneur Mouine Chabani, qui dirige la première finale de sa carrière en tant qu’entraîneur, adoptera probablement une tactique prudente sans tomber dans le jeu négatif, avec l’espoir de surprendre l’adversaire.

Chaabani, qui avait disputé les éliminatoires en tant qu’entraineur adjoint, avant de devenir l’entraîneur en chef après le limogeage de Khaled Ben Yahya, tentera de saisir cette occasion historique pour devenir le troisième technicien tunisien à avoir conduit au triomphe de l’Espérance en Ligue des champions après Faouzi Benzarti en 1994 et Nabil Maaloul en 2011

Les joueurs de l’Espérance espèrent qu’un résultat positif au stade Borj El Arab ouvrira les portes de la couronne et permettra une participation historique à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA aux EAU, une opportunité rare pour tout joueur.

Malgré l’ascendant psychologique d’Al Ahly, chaque match à sa même vérité, et cela devrait rendre les joueurs de l’Espérance plus prudents et plus enclins à rebondir pour conforter leurs chances lors de la seconde manche décisive à domicile.

L’Espérance ST avait disputé six finales de Ligue des champions, a été couronnée à deux reprises et a perdu le titre à quatre reprises, la dernière contre le même rival en 2012.

L’Espérance tunisienne s’est qualifiée pour la finale après avoir éliminé Primeiro de Agosto d’Angola (0-1, 4-2), rappelle-t-on.

Alors que l’entraîneur adjoint Majdi Traoui a déclaré que les deux gardiens Ben Cherifia et Aljridi avaient les mêmes chances d’être titularisé, le gardien Moez Ben Cherifia tient la corde pour défendre les buts “sang et or” après avoir été aligné lors du dernier match face au CS Hammam-lif.

La formation probable qui sera titularisée se composera des joueurs suivants: Moez Ben Cherifiya / Sameh Darbali / Aymen Ben Mohammed / Chams Eddiine Dhaoudi / Khalil Chamam / Frank Kom / Fosseny Koulibaly / Anis Al-Badri / Youssef Belaili / Saad Bgir / Yassine Khenissi ou Haithem Jouini.

Pour sa part, Al-Ahly souhaite enrichir un prestigieux palmarès (8 titres remportés) et renouveler l’expérience avec le Mondial des clubs. Fort du soutien de 60 000 supporters acquis à sa cause, il entend prendre une avance confortable pour forcer la décision lors de la finale retour.

Pour l’entraîneur Patrice Carteron, “le vainqueur final ne sera connu qu’au terme des 180 minutes de jeu, ce qui doit inciter les joueurs à livrer les deux confrontations avec le même sérieux”.

Carteron a souligné la nécessité de ne pas sous-estimer la tâche et de se remémorer l’historique des affrontements des deux équipes où Al Ahli compte un avantage, estimant que la finale aller est le premier match entre les champions de Tunisie et d’Egypte.

Al-Ahly qui a collectionné les sacres dans cette compétition continentale la plus prisée a disputé pas moins de 11 finales, remportant 8 titres et perdant trois fois, dont le dernier face au Wydad Casablanca, la saison dernière.

Il s’était qualifié pour la finale de la Ligue africaine des champions aux dépens de l’ES Sétif (2-0, 1-2).