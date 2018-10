Tunisie – Attentat suicide : Réactions des députés

Plusieurs députés des différents blocs parlementaires ont fustigé l’attentat-suicide perpétré lundi à l’avenue Habib Bourguiba dans la capitale et appelé à tirer les leçons de ce crime odieux et à en déterminer les causes et les circonstances.

A l’ouverture de la plénière de ce mardi, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a jugé indispensable de renforcer la cohésion et l’unité du peuple tunisien qui, a-t-il dit, ” représente l’unique réponse qui peut être adressée au terrorisme et aux terroristes “.

Le passage des attentats terroristes des montagnes aux villes n’est qu’un message véhiculé par les terroristes pour semer la zizanie, déstabiliser les institutions de l’Etat et provoquer la panique chez les citoyens, a pour sa part indiqué le député du bloc de l’Allégeance à la patrie, Noureddine Achour.

” Cette opération n’est la première et ne sera pas la dernière “, a-t-il averti, mettant l’accent sur la nécessité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour combattre le terrorisme.

Selon lui, ” l’interdiction du port du Niqab est devenue une précaution indispensable “.

Pour le député du bloc démocratique, Salem Labiadh, ” la pénétration de cette kamikaze de l’avenue Habib Bourguiba n’est qu’une infiltration de l’appareil sécuritaire “. ” Il s’agit là d’un nouvel échec pour le gouvernement et son chef “, a-t-il lancé.

Le député d’Al-Horra du Mouvement Machrou Tounes, Slah Bargaoui a suscité l’urgence d’adopter le projet de loi relatif à la répression des atteintes contre les forces porteuses d’armes et d’examiner la proposition de projet portant interdiction du port du Niqab.

Tout en réclamant une réunion urgente du Conseil de sécurité nationale, le député du bloc du Front populaire, Ahmed Seddik a tenu pour sa part de souligner que ” l’attentat-suicide perpétré lundi à l’avenue Habib Bourguiba est une opération planifiée par des groupes terroristes qui sont encore actifs “.

Selon le député du même bloc, Ammar Amroussia, certaines parties ont intérêt que l’effusion de sang continue. ” L’unité nationale ne peut être réalisée tant que certains considèrent que le terrorisme sert d’épouvantail “, a-t-il encore souligné.

” Le terrorisme qui prend pour cible la Tunisie de la tolérance, incarne aussi le radicalisme, les arguments déguisés et le financement intérieur et extérieur “, a de son côté, indiqué le député du Mouvement Nidaa Tounes, Sofiène Toubel, appelant à ce propos, à la plus haute vigilance.

Quant au président du bloc du Mouvement Ennahdha, Noureddine B’hiri, il a souligné que ” cet attentat terroriste vise à saper le moral des forces de l’ordre et des civils, à semer le doute dans le choix de la révolution et du peuple “.

Il a également mis en garde contre ” toute tentative de faire pression sur les institutions de l’Etat, la justice et l’appareil sécuritaire pour faire front commun contre une partie du peuple “.