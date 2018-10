Al-joumhouri participera aux prochaines élections législatives avec ses propres listes (Issam Chebbi)

Le secrétaire général du Parti Al-joumhouri, Issam Chebbi, a annoncé, dimanche à Sfax, que son parti participera aux prochaines élections législatives avec ses propres listes et qu’il veillera, pour l’élection présidentielle, à désigner un candidat issu de la famille démocratique.

Chebbi qui présidait un meeting sous le signe “La Tunisie a besoin d’une alternative”, a souligné la nécessité de se soulever contre le régime arrivé au pouvoir en 2014 à travers les urnes et ce en choisissant des personnes qui ont une vision et un programme clairs, loin des rivalités idéologiques, de l’argent politique corrompu et des groupements partisans étroits, a-t-il dit.

Il a, également, souligné la nécessité de former un gouvernement intérimaire composé de 15 ministres au plus afin de gouverner le pays pour le reste du mandat et de surmonter la crise politique et socioéconomique éprouvante qui frappe le pays et qui préoccupe les citoyens, selon Chebbi.

Il a estimé que les mesures les plus importantes à prendre à présent sont l’adoption de la loi de finances pour l’exercice 2019, la création de la Cour constitutionnelle, l’accélération de l’élection du président et des membres de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et le parachèvement des négociations sociales dans la fonction publique.