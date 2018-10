Tunisie : Le Collectif de défense des martyrs Belaïd et Brahmi appelle BCE à réunir le Conseil de sécurité nationale

Le Collectif de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi a appelé samedi le président de la République, Béji Caïd Essebsi à réunir le Conseil supérieur de la sécurité nationale au sujet de l’affaire des deux martyrs, compte tenu de la gravité du dossier.

Lors d’un point de presse organisé au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), il a également adressé un message au chef du gouvernement Youssef Chahed, dans lequel, il affirme que son avenir politique dépend de la révélation des circonstances de l’assassinat des martyrs Belaïd Et Brahmi et non de son alliance avec leur assassin en allusion au Mouvement Ennahdha.

Le collectif de défense a aussi appelé les autorités judiciaires, la justice militaire (qui avait reçu récemment une plainte au sujet de l’appareil secret du Mouvement Ennahdha) et les autres collectifs de défense à s’acquitter pleinement de leur mission pour révéler toute la vérité non seulement sur l’assassinat de Belaïd Et Brahmi, mais aussi sur l’affaire du dénommé Mustapha Khedr et le dossier de l’appareil secret du Mouvement Ennahdha.