Ligue 1 (6e journée/matches avancés) : Résultats et classement

Résultats et classement à l’issue des matches avancés de la 6e journée de la Ligue 1 professionnelle de football, disputés samedi.

A Radès:

Club Africain – CA Bizertin 0-2

A Kairouan:

JS Kairouan – US Tataouine 0-1

A Gabès:

AS Gabés – Stade Gabésien 0-2

Dimanche 28 octobre

Au Bardo:

S Tunisien – US Ben Guerdane

A Radès

CS Hammam Lif – Espérance de Tunis

A Monastir:

US Monastir – CS Sfaxien

Dimanche 11 novembre 2018 (14h)

A Sousse:

ES Sahel – ES Métlaoui

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1) CA Bizertin 14 6 4 2 0 10 4 +6

2) CS Sfaxien 13 5 4 1 0 9 2 +7

3) Stade Tunisien 10 5 3 1 1 9 5 +4

4) Stade Gabésien 9 6 2 3 1 6 4 +2

5) ES Sahel 8 4 2 2 0 10 5 +5

-) US Tataouine 8 6 2 2 2 7 8 -1

7) JS Kairouan 6 6 1 3 2 4 7 -3

8) CS Hammam-Lif 5 4 1 2 1 4 4 0

-) US Ben Guerdane 5 5 1 2 2 4 5 -1

10) Espérance ST 4 3 1 1 1 3 3 0

-) ES Métlaoui 4 4 1 1 2 2 4 -2

-) Club Africain 4 6 1 4 4 2 9 -7

13) AS Gabés 3 5 1 0 4 4 9 -5

14) US Monastir 1 5 0 1 4 6 11 -5