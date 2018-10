Tunisie : Nouvelle composition du bureau de l’ARP

Le député Habib Khedher a annoncé, vendredi, à l’issue d’une réunion, au Palais du Bardo, la nouvelle composition du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) au titre de la 5e session parlementaire de la première législature 2014-2019.

Le bureau du parlement est désormais composé comme suit:

-Mohamed Ennaceur: président

-Abdelfattah Mourou: premier vice-président

-Faouzia Ben Fedha: deuxième vice-présidente

-Farida Laâbidi (Mouvement Ennahdha): assesseure du président chargée des affaires législatives.

-Kalthoum Badreddine (Mouvement Ennahdha): assesseure du président chargée des relations avec le pouvoir judiciaire et les instances constitutionnelles.

-Oussama Sghaier (Mouvement Ennahdha): assesseur du président chargé des relations avec le citoyen et la société civile

-Mohamed Saidane (Bloc Coalition nationale): assesseur du président chargé des relations extérieures.

-Abderraouf Mey (Bloc Coalition nationale): assesseur du président chargé des Tunisiens à l’étranger.

-Chakib Bani (Bloc Nidaa Tounes): assesseur du président chargé de la gestion générale

Fayçal Khalifa (Bloc Nidaa Tounes): assesseur du président chargé de la communication et de l’information.

-Nizar Amami (Bloc Front populaire): assesseur du président chargé du contrôle de l’exécution du budget

-Hassouna Nasfi (Bloc Al Horra de Machrou Tounès): assesseur du président chargé des relations avec le gouvernement et la présidence de la République.

-Ghazi Chaouachi (Bloc démocratique): assesseur du président chargé des affaires des députés.