Ligue 2 (4e journée) : Avantage du terrain pour les deux leaders l’AS Soliman et le CS Chebba

Les deux leaders des poules A et B de la ligue 2 professionnelle de football, en l’occurrence; l’Avenir sportif de Soliman et le Croissant sportif de la Chebba, pourront profiter de l’avantage du terrain et du public pour consolider leurs places en tête du classement, à l’occasion de la 4e journée prévue ce week-end.

En effet, après avoir bien négocié l’épreuve du déplacement lors de la journée précédente, les deux leaders de la ligue 2 accueilleront respectivement, l’AS Djerba à Soliman et l’As Kasserine à la Chebba.

Bien que plus fort sur le papier, l’AS soliman (premier de la poule A avec 7 pts) est appelé, samedi en lever de rideau, à confirmer son bon début de saison face à l’AS Djerba, dernier du classement après trois défaites successives et dont la situation suscite l’inquiétude de ses supporters.

Pour sa part, le poursuivant direct de Soliman, l’Olympique de Béja (6 pts) affrontera en déplacement le CS Korba (10e avec 2 pts) et tentera de revenir avec un résultat positif pour se démarquer de l’ES Zarzis avec qui il partage la 2e place du classement.

Zarzis devra négocier un difficile déplacement à Siliana où le club local est contraint de jouer pour la gagne pour décrocher trois points précieux lui permettant de quitter le bas du tableau (10e avec 2 pts).

Dimanche, la confrontation entre l’AS Oued Ellil et Sfax RS, sixième ex aequo avec 4 points, sera difficile à pronostiquer. Les deux formations ont le même niveau et seuls la forme au Jour-j déterminera le vainqueur.

Autre confrontation non moins intéressante, celle qui opposera dimanche dans la cadre de la deuxième série des matches de la 4e journée de la ligue A, à Midoun, l’ES Djerba (4e avec 5 pts) à l’AS Ariana (6e avec 4pts). Un match qui s’annonce indécis bien que la balance semblerait pencher davantage du côté de l’AS Ariana dont le moral est au plus haut après sa qualification en coupe de Tunisie.

S’agissant de la poule B, le CS Chebba (1er avec 9 pts) grâce à un début de parcours sans faute, aspire à une 4e victoire d’affilée face à l’AS Kasserine (4e avec 5 pts) afin de conforter sa place et ses chances d’accéder à la ligue 1 professionnelle. Toutefois, la tâche s’annonce compliquée pour les locaux face à l’expérience de la formation de Kasserine qui demeure un sérieux prétendant à l’une des places qualificatives à la division supérieure.

De leur côté, l’EGS Gafsa et l’ES Radès, deuxièmes ex aequo avec 6 points chacun, chercheront tous deux à gagner sur leurs propres pelouses face respectivement au SA Menzel Bourguiba (avant-dernier avec 2 pts) et au SS Sfaxien (6e avec 3 pts).

Dans le reste des rencontres de la poule, l’OC Kerkennah aura l’occasion de quitter le bas du tableau et d’obtenir sa première victoire de la saison en accueillant le SC Ben Arous (6e avec 3 pts).

Par ailleurs, le CS Djebeniana et Jendouba Sport, sixièmes du classement avec 3 pts chacun, s’affronteront samedi et partiront à chances égales pour espérer se démarquer au classement.