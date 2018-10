Tunisie : Baisse du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

Avec une proportion de 5,4% de décès d’enfants de moins de cinq ans, la Tunisie vient en tête des pays maghrébins au niveau de la baisse du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans pour mille naissances vivantes et ce entre 1990 et 2017, selon le rapport publié, récemment par Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et intitulé “Niveaux et tendances 2017 en matière de mortalité infantile”.

Selon le rapport qui comprend 195 pays, la Tunisie possède un taux inférieur à celui du Maroc (4,5%), de la Libye (4,5%), de l’Algérie (2,7%) et de la Mauritanie (1,5%).

En dépit de l’évolution scientifique, l’année 2017 a enregistré le décès de 6,3 millions d’enfants et d’adolescents dont 2,5 millions nouveau-nés, indique la même source.

Le rapport prévoit qu’au rythme actuel, entre 2018 et 2030, 56 millions enfants mourront avant d’atteindre l’âge de cinq ans dont 28 millions nouveau-nés.

L’UNICEF appelle à œuvrer en vue de réduire le taux de mortalité néonatale et des enfants de moins de cinq ans conformément aux objectifs du développement durable.