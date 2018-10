Tunisie : Onze pays participent à la parade militaire

Le capitaine de vaisseau major, Noureddine Chakroun, a indiqué, mardi, dans une déclaration de presse, que la participation d’un grand nombre de bâtiments et de navires militaires étrangers à une parade navale en Tunisie témoigne de la confiance de ces pays dans “le processus de stabilité” en Tunisie.

Il s’exprimait au terme de la parade navale tenue à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de la Marine nationale, à l’initiative du ministère de la Défense, dans le golfe de Tunis, au large de la Goulette.

Organisée pour la première fois dans l’histoire de la Marine nationale, cette parade a réuni des bâtiments militaires de Tunisie et d’autres en provenance de onze pays frères et amis, à savoir l’Algérie, la Libye, le Maroc, la France, l’Italie, le Portugal, la Grèce, la Chine, le Royaume Uni et les Etats-Unis d’Amérique.

De son côté, le capitaine de vaisseau major, Kais Ben Nkhil, a noté que l’exercice militaire mixte “sea border” qui s’est déroulé en Tunisie entre les 11 et 15 octobre courant, dans le cadre de l’initiative “5+5 Défense”, a l’avantage d’aplanir les difficultés et renforcer la coordination et l’échange de connaissances et d’expertises entre les forces armées et l’équipage de la marine nationale des pays de l’Initiative 5+5 Défense, créée en 2004.

Il a noté que plusieurs unités de la Marine nationale ont participé à cet exercice et effectué des entrainements axés sur la surveillance maritime, l’assistance aux bateaux en détresse et la lutte contre les activités illégales en mer.