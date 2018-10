Tunisie : Résumé de l’actualité nationale du 7 au 13 octobre 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 7 au 13 octobre 2018, sur la scène nationale.

Dimanche 7 octobre 2018

-Clôture JMC 2018: Vibrant hommage à la mémoire du célèbre chanteur Hassan Dahmani

-Collision dimanche entre un navire tunisien, Ulysse et un porte-conteneurs, chypriote au nord-ouest du cap Corse

-Aucune perte humaine à déplorer suite à la collision dimanche, de deux navires tunisien et chypriote

-PLF 2019 : La masse salariale dans la fonction publique representera 14,1% du PIB

-Issam Chebbi: Le gouvernement a échoué dans sa mission et n’est plus capable de redresser le pays

-Machrou Tounès tend la main pour des alliances (Mohsen Marzouk)

-Le parachèvement de l’installation des instances constitutionnelles en tête des priorités de la Coalition nationale (Mustapha Ben Ahmed)

-Ennahdha continuera à collaborer avec Chahed pour préserver la stabilité du gouvernement (Harouni)

Lundi 8 octobre 2018

-Nabeul-Inondations : aucun cas d’épidémie détecté (santé)

-Le Groupe d’expert intergouvernemental sur le climat, publie son rapport spécial sur la hausse des températures

-Les accidents routiers coûtent à la collectivité nationale des pertes annuelles estimées à 500 MD

-Affaire Belaid et Brahmi: Le ministère public ordonne de nouvelles investigations suites aux récentes déclarations de la défense

-Kébili : Sit-in des proches des victimes de la collision entre un navire militaire et un bateau d’émigrés au large de Kerkennah

-Al-Massar appelle toutes les forces démocrates et progressistes à soutenir les efforts du collectif de défense dans l’affaire des assassinats politiques

-Bloc Nidaa Tounes: Election des présidents des commissions parlementaires et des représentants au bureau de l’ARP

-ARP: La Commission des droits et des libertés examine l’éventualité de remettre les archives de l’IVD à l’instance des droits de l’Homme

-Le ministère de l’Intérieur dément l’existence de toute ” chambre noire ” au sein du département (Zaâg)

-Deux patrouilles de la garde douanière attaquées par des contrebandiers au cours des dernières 48 heures

-Octobre musical 2018 : Vingt spectacles programmés du 12 au 31 octobre courant

-Lancement de l’exercice militaire conjoint entre les armées de l’air de la Tunisie et de l’Arabie saoudite

-Bizerte-Fuites de pétrole : Nouvelles mesures supplémentaires prises par la commission régionale de lutte contre la pollution maritime

-“L’entrevue entre le président de la république et Rached Ghannouchi fait partie de la politique d’ouverture, mais la fin du consensus reste la position officielle” (Nidaa Tounes)

Mardi 9 octobre 2018

-“Arrêtons de taxer le Numérique” ( Samir Majoul )

-“Les dégâts des inondations de Nabeul se chiffrent en dizaines de milliards ” (Gouverneur de Nabeul)

-Lancement prochain d’une solution nationale de paiement mobile (Ahmed El Karm)

-Allocution de la Tunisie aux travaux du 3ème sommet sur le capital humain

-” La grève générale dans la fonction publique et dans le secteur public est encore maintenue ” (Tabboubi)

-La Poste Tunisienne classée première à l’échelle africaine et arabe

-Le président Caïd Essebsi d’accorder la grâce présidentielle à 1204 prisonniers

-La HAICA adresse une mise en demeure à “Nessma” TV pour diffusion sans licence

-Le renvoi de l’affaire Belaid et Brahmi devant le Pôle judiciaire de lutte antiterroriste est une “ruse procédurale” (Défense)

-” Arrêter d’alimenter l’économie en cash ” (Khaled Bettaieb, Monétique Tunisie)

-Inauguration d’un centre de dialyse à Sejnène

-Annulation des conventions sectorielles signées entre les prestataires de service dans le secteur de santé et la CNAM

-La planification est l’outil le plus efficace pour gérer les catastrophes, selon le représentant du PNUD à Tunis

-Avancement des concertations sur le parachèvement de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle (Mustapha Ben Ahmed)

-Le gouvernement présente de nouvelles propositions pour l’amendement de la loi sur la lutte contre le terrorisme

-Caïd Essebsi participe, les 11 et 12 octobre, au XVIIème Sommet de la Francophonie à Erevan en Arménie

-Le volume d’argent liquide en dehors du circuit bancaire organisé varie entre 3 à 4 milliards de dinars(Gouverneur de la BCT)

-Le SG de l’Organisation Tunisienne du Travail entame une grève de la faim

-L’assemblée des représentants du peule a adopté, mardi, la loi organique n°11 de 2018 relative à la lutte contre les discriminations raciales, avec 125 voix pour, une voix contre et 5 abstentions.

-Grève générale dans le secteur public : L’UGTT informe les autorités gouvernementales

-Les députés divisés sur la fin du consensus entre Ennahdha et Nidaa

Mercredi 10 octobre 2018

-Caïd Essebsi en Arménie pour le Sommet de la Francophonie

-L’ALECA au centre d’un débat entre le Conseil des Chambres Mixtes et une délégation du Parlement Européen

-Le changement climatique menace 36 000 emplois dans le tourisme et l’agriculture en Tunisie

-Lancement du label de confiance e-commerce

-Un plan national de paiement mobile sera lancé prochainement (Ahmed El Karam)

-La Tunisie invitée à abolir la peine de mort

-“Respecter la nature est une solution miraculeuse pour réduire les risques de catastrophe” (PNUD)

-Le SNJT dénonce le retard pris dans le traitement du dossier de Sofiène Chourabi et Nadhir Ktari

-“iShow Your Hope”, une exposition itinérante où l’art plastique s’invite dans les régions tunisiennes

-La Tunisie œuvre à développer l’industrie 4.0 (Slim Feriani)

-Jhinaoui devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe: La Tunisie a besoin du soutien de ses partenaires dont au premier plan l’Europe

-Mandat de dépôt à l’encontre de l’ex-secrétaire d’Etat aux mines, Hachem Hmidi (Selliti)

-Le conseil des ministres adopte le projet de loi de finances 2019

-Le car-ferry Carthage, bloqué pendant 05 heures, quittera le port de Marseille à 21 heures

-Le ministre allemand de la coopération économique souligne l’importance de consolider les relations bilatérales

Jeudi 11 octobre 2017

– Ouverture officielle à Erevan du 17e sommet de la Francophonie

-Macron réaffirme son soutien total à la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme (déclaration)

-Trente quatre pays confirment leur participation au Forum d’affaires international “Futurallia TUNISIA 2018”

-“Les représentants des armateurs, associés à la prise de décision sur la désincarcération des navires tunisien et chypriote ” (Préfecture Maritime de la Méditerranée)

-“Les pertes économiques dues aux catastrophes, atteindraient 138 millions de dollars par an, en Tunisie ( Mouakhar)

-Signature de 7 accords de partenariat entre l’INLUCC, la société civile et l’ambassade des USA à Tunis

-La hausse des prix des œufs est ” insupportable” pour le citoyen, selon le président de l’ODC

-“L’ALECA, dans sa version actuelle, promet plus de contraintes que d’opportunités ” (FTDES)

-Youssef BouzakherÉ nouveau président provisoire du CSM (Imed Khaskhoussi)

Vendredi 12 octobre 2018

-Collision en Corse: Un barrage anti-pollution autour des navires Ulysse et Virginia

-Erevan: Caïd Essebsi participe à une séance à huis clos consacrée à l’élection du nouveau SG de l’OIF

-La société civile s’organise à Djerba pour exiger un aménagement territorial respectant la vulnérabilité de l’île

-Erevan: la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l’OIF

-Décélération des quantités exportées au cours des 9 mois de l’année 2018, par rapport à 2017 (INS)

-Caid Essebsi rencontre ses homologues libanais, sénégalais et arménien à Erevan

-Caïd Essebssi à Erevan: La Tunisie vous accueillera en 2020 comme elle sait bien le faire en toute amitié et hospitalité

-Une mission d’hommes d’affaires du secteur agroalimenaire à Londres

-Signature d’un accord de coopération dans le domaine des composants automobiles

-Entretien Chahed – Tabboubi axé sur la grève dans le secteur public prévue le 24 octobre 2018

– Appel à former les médecins à la prise en charge de la douleur

-Les Travaux de la commission administrative de l’URT à Gafsa axés sur la grève prévue le 24 octobre dans le secteur public

-Plus de mille millions de dinars de dettes des établissements publics envers les caisses de sécurité sociale

-Shems FM dénonce le non respect des engagements du gouvernement concernant le versement des indemnités au personnel (Déclaration)

-Néji Bghouri : “Il n’y a aucune volonté politique de soutenir les médias publics”

-Le navire Ulysse a mis le cap sur un port tunisien (Préfecture maritime de la Méditerranée)

-Fin des travaux du Sommet d’Erevan: les préparatifs pour la bonne organisation du Sommet de 2020 sont d’ores et déjà lancés

Samedi 13 octobre 2018

-Le constructeur automobile chinois Geely ouvre sa première unité d’assemblage à Sousse

-” La grève générale est une réaction à la renonciation par le gouvernement à ses engagements ” (UGTT)

-L’INNORPI a adopté 17 710 normes

-MEDICARS envisage l’exportation de véhicules particuliers ” made in Tunisia ” dans les 4 ans à venir

-Nabeul – Lutte contre le cancer: L’hôpital régional “Mohamed Tletli” doté d’un mammographe

-Absence d’accord entre le syndicat des pharmacies privées et la CNAM malgré la disposition de la caisse à rembourser une partie de ses dettes avant le 19 octobre en cours

-Ariana : Préparatifs pour une 1ère transplantation de foie à l’hôpital Matri (novembre 2018)

-Déclaration de Tunis sur l’Accélération de la mise en oeuvre du Cadre de Sendai

-La grève est décidée pour protester contre le blocage des négociations sociales (Bouali El Mbarki)

-Présentation de la version pré-finale de la charte universitaire

-Chawki Tabib : Plus de 350 mille personnes appelées à déclarer l’ensemble de leur patrimoine