Ligue 1 : Le Stade Tunisien cartonne le Club Africain (4-1) et s’empare provisoirement du leadership

Le Stade Tunisien a infligé une sévère défaite au Club Africain (4-1) dans le choc de l’ouverture de la 4ème journée du championnat de Tunisie de la ligue 1 du football professionnel, disputé samedi au stade Olympique de Radès.

Les clubistes qui avaient pourtant ouvert le score à la 22e minute par Fakhreddine Jaziri n’ont pas réussi à conserver leur avantage; Rabbi Homri a égalisé à la 38′ et ce fut ensuite le naufrage en fin de deuxième mi-temps pour les protégés du technicien José Riga qui ont encaissé 3 buts en 12 minutes par Aymen Sfaxi (81′), Youssef Trabelsi (88′) et Jacqes Bessan (90+3).

Grace à cette troisième victoire, les stadistes s’emparent provisoirement de la tête du classement avec 10 points en attendant le classico de dimanche entre le CS Sfaxien et l’Espérance Sportive de Tunis qui se partagent la deuxième place avec 7 points.

De leur coté les Rouge et blanc occupent la huitième place et cette lourde défaite pourrait couter sa place à l’entraineur belge qui compte un très modeste bilan avec 1 victoire et 1 nul contre deux défaites.

De son coté, l’AS Gabès a décroché son premier succès de la saison en battant à domicile l’ES Metlaoui (2-1). La Zliza a ouvert la marque dès la première minute par Moulay Khalil et les miniers ont égalisé à la 38′ par Ahmed Ben Salah avant que Aala Bouslimi n’offre à son équipe la première victoire à la 82, après troisd éfaites d’affilée lui permettant de décrocher de la lanterne rouge et de s’installer à la 10e place avec 3 points.

Dans l’autre derby du sud, l’US Ben Guerdane et l’US Tataouine se sont partagées les points (2-2). Les locaux ont pris l’initiative du jeu en marquant à la 13e par FakhreddineOuji, Ismail Diakité a égalisé quatre minutes après et Messai a donné l’avantage puis l’US Tataouine a pris l’avantage en deuxième mi-temps par Mahmoud Messai (50′) avant que Chamsseddine Chamti n’iscirve le but de l’égalisation à la 82. Ce nul permet à l’US Ben Guerdane de rester provisoirement à la 4e place en compagnie du Satede Gabésien à un point d’avance de son adversaire du jour qui partage la 6e palce avec l’ES sahel, le Club Africian et l’Espérance.

La JS Kairouan a eu des sueurs froides sur son terrain face au Stade Gabésien mais a toutefois réussi à sortir indemne en décrochant le nul (2-2). Les Aghlabides qui ont raté un pénalty en première mi-temps se sont fait surprendre à la 50e par Chamseddine Chawna mais Mohamed Aouichi a remis les pendules à l’heure en inscrivant le but de l’égalisation à la 68′. La JS Kairouan, qui compte son troisième match nul contre une défaite est 10ème tandis que la Stayda est 4ème avec 5 points (1 victoire, 2 nul,4 défaite).

La 4ème journée se poursuivra dimanche avec le match au sommet entre le CS Sfaxien et l’Esperance, le derby du sahel entre l’Etoile et l’US Monastir (13e/1 point) et CA Bizertin ((3e/7 pts) -CS Hammam-lif (12e/2 pts).