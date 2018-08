Tunisie  : Ennahdha se désolidarise de Fathi Layouni

Le maire du Kram, Fethi Layouni, a affirmé avoir donné des instructions pour s’opposer au mariage d’une musulmane avec un non-musulman.

Suite à ces déclarations, le mouvement Ennahdha a publié un communiqué rappelant que ses positions ne sont communiquées qu’à travers ses institutions officielles et les parties habilitées à parler en son nom. Ennahdha dénonce ce genre de déclarations et affirme que ses militants, leaders et membres dans les différentes circonscriptions municipales veillent à la suprématie de la loi et de son application et l’application des circulaires et des décisions administratives en faveur des intérêts de tous les tunisiens sans exception.