Tunisie : Aucun responsable n’a visité Chafik Jarraya dans sa prison

La Direction générale des Prisons et de la Rééducation a démenti, de manière catégorique, l’information diffusée par certains médias, selon laquelle l’homme d’affaires Chafik Jaraya aurait reçu en prison la visite d’un ancien ministre.

Dans un communiqué publié jeudi, la direction rappelle les dispositions de la loi régissant les prisons qui stipulent, notamment, que seuls les proches du détenu ayant obtenu une autorisation peuvent lui rendre visite.

Ces derniers doivent être munis d’un permis de visite délivré par l’autorité judiciaire compétente pour les personnes prévenues ou par la direction chargée des prisons pour les détenus faisant l’objet d’une condamnation définitive.

La direction des Prisons n’hésitera pas à exercer son droit de poursuivre toute personne ayant publié une fausse information ou diffusé des rumeurs infondées portant atteinte à l’établissement, peut-on lire de même source.

Fayçal Jadlaoui, avocat et membre du collectif de défense de Chafik Jarraya, avait publié un post sur sa page facebook indiquant que l’ex ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l’Homme, Mehdi Ben Gharbia, avait à maintes reprises rendu visite au détenu Chafik Jarraya lui demandant d’entrainer des hommes politiques dans les affaires portées devant la justice militaire, précisément Hafedh Caid Essebsi et Nabil Karoui dans la mesure où ils constituent un obstacle devant le chef du gouvernement Youssef Chahed.